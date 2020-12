Faizon Love appelle Jay-Z une « marionnette » qui a simulé un mode de vie de trafic de drogue

L’acteur a critiqué le magnat du rap pour avoir glorifié une vie de rue que Faizon prétend que Jay n’a jamais vécue parce qu’il travaillait dans l’ombre de vrais trafiquants de drogue.

Nous couvrons sans relâche les nouvelles de rappeurs perdant la vie trop tôt à cause de batailles de rue et de bœufs en cours qui sont allés trop loin, mais Faizon Love a une idée de la raison pour laquelle les choses sont devenues si incontrôlables. Depuis la création du rap, la vie des gangs et de la rue a été un élément lyrique de la culture, mais Faizon attribue en partie le blâme de l’escalade des incidents de violence sur les épaules de Jay-Z. Il a expliqué que le magnat du rap glorifiait un mode de vie qu’il ne prétendait même pas vivre, obligeant beaucoup à suivre ses traces de «seigneur de la drogue» alors que ce style de vie n’existait pas.

Prince Williams / Contributeur / « Je le critique parce que c’est un peu sa faute », a déclaré Faizon VladTV. «Jay-Z crée ce seigneur de la drogue, je suis un trafiquant de drogue, je suis un seigneur de la drogue. Ces enfants sont comme: ‘Nous devons le faire aussi.’ Ne sachant pas que tout cela est composé de merde. » Vlad a interrompu pour ajouter que Jay-Z était un trafiquant de drogue, mais Faizon est resté sur son point. Vlad a également mentionné qu’il avait interviewé l’ancien partenaire de rue de Jay-Z, De-Haven, mais Faizon a déclaré que De-Haven était le trafiquant de drogue tandis que Jay se tenait juste à «manger des chips». « De-Haven connaît la vérité », a ajouté Faizon. «Écoutez-moi. J’ai entendu un mec dire: ‘Jay-Z avait tellement d’argent, des tiroirs pleins d’argent.’ S’il avait tant d’argent, pourquoi doit-il aller [Kareem] Biggs [Burke] créer une maison de disques? Commencez-le vous-même. Tout l’argent est à vous. »L’acteur a ajouté que« de toute cette équipe », Biggs était son préféré.

Jason Kirk / Employé / Faizon a également déclaré qu’après avoir pris connaissance de ses informations en coulisses, il est arrivé à la conclusion que Jay-Z « est une marionnette ». Il a ajouté: « Pouvez-vous imaginer Jay-Z combattre quelqu’un dans la rue? Quelqu’un le gifle, prend sa cocaïne, qu’est-ce qu’il va faire? » Après avoir dit que les vrais mecs de la rue «iraient travailler», il s’est moqué de Jay-Z comme s’il devait appeler De-Haven pour s’occuper des affaires à sa place. Regardez Faizon Love déposer ses pensées sur Jay-Z et plus ci-dessous.