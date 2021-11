Faits saillants du lancement du nouveau Maruti Suzuki Celerio: les prix commencent à Rs 4,99 lakh, efficacité énergétique évaluée à 26,68 kpl

Hisense Réf US HISENSE RS694N4BCF

Découvrez le nouveau réfrigérateur américain Hisense RS694N4BCF qui saura vous séduire par son design premium et ses technologies innovantes. Grande capacité et hautes performances Le réfrigérateur US HISENSE RS694N4BCF est constitué d'une zone de réfrigération de 369 L et d'un compartiment dédié à la congélation de 191 L. Fonctionnant au froid ventilé, il vous fera oublier la corvée de dégivrage. De plus, sa technologie Multi Air Flow permet une répartition uniforme de l'air froid à chaque étage. Pour ranger aisément tous vos aliments, ce modèle dispose de 5 clayettes en verre et 2 bacs à légumes dans son réfrigérateur. Son congélateur, quant à lui, intègre 5 clayettes et 2 tiroirs. Un réfrigérateur dédié à la convivialité Grâce au réfrigérateur US HISENSE RS694N4BCF, vous profitez des atouts des modèles américains en évitant leurs inconvénients. En effet ce modèle est doté d'un distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée sur réservoir, n'ayant besoin d'être relié à une arrivée d'eau ce qui lui permet d'être placé où bon vous semble. De plus, son espace home bar en façade vous permet d'accéder directement à vos boissons fraîches en limitant la déperdition d'air froid dans le réfrigérateur.