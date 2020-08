Faits saillants du lancement de l’OPPO A53: le prix commence à 12990 Rs, le powerbank lancé à 1299 Rs

L’Oppo A53 sera lancé en Inde aujourd’hui. Le smartphone a déjà fait ses débuts sur le marché indonésien. Fais loin, Oppo a déjà confirmé que le smartphone sera livré avec une batterie de 5000 mAh, un stockage de 128 Go et une configuration de triple caméra arrière à l’arrière. Le smartphone sera disponible dans les options de couleur bleu, noir et blanc.

Pour rappel, la société a récemment lancé Oppo A52 en Inde à un prix de départ de Rs 14 990.

(Lire aussi: Oppo A53 à lancer en Inde aujourd’hui à 12h30: Comment regarder le livestream)

Spécifications et fonctionnalités attendues de l’Oppo A53

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, l’Oppo A53 devrait être livré avec les mêmes spécifications que celui lancé en Indonésie. L’Oppo A53 offrira 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le smartphone est susceptible d’être alimenté par le chipset Snapdragon 640.

En termes de caméra, l’Oppo A53 sera livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend des capteurs 13 MP + 2 MP + 2 MP. Le smartphone est susceptible de comporter une caméra selfie perforée de 16 MP.

