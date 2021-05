Faits saillants de Paramount Plus à surveiller en mai 2021

Suite à l’annonce à la mi-janvier, le service de streaming Paramount + est arrivé en Amérique latine avec le contenu des marques de ViacomCBS: CBS, Comedy Central, MTV et Nickelodeon, ainsi que plus de 30 000 titres de films et de télévision. Nous traversons déjà le mois de mai et ici, nous allons vous montrer les contenus les plus remarquables de la plate-forme.

De cette façon, il entre dans ce qu’on appelle le « Guerre en streaming », où Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et à venir HBO MaxIls seront en compétition à la recherche du plus grand nombre d’abonnés, offrant leur contenu. Nous vous invitons à revoir ce que vous pouvez déjà voir et voir sur Paramount + ce mois-ci.

+ Faits saillants de Paramount + en mai 2021

– Le conte de la servante

À partir du 2 mai, vous pouvez les trois premiers épisodes de la quatrième saison, puis ils en ajouteront un par semaine. C’est la suite de la série dystopique, basée sur le roman de Margaret Atwood et mettant en vedette Elisabeth Moss. Nous verrons comment le combat de June à Gilead se poursuit, au milieu de défis dangereux pour sa vie.







– Côte d’Acapulco

La série la plus regardée de l’histoire de MTV Latin America raconte la vie d’un groupe de jeunes aux personnalités extraverties qui aiment la vie nocturne et la plage au milieu de beaucoup de plaisir et de drame. Ils sont actuellement dans la saison 8, qui a été créée sur la plate-forme le 27 avril et que vous pouvez déjà regarder.







– Les Razmoket

L’une des émissions pour enfants préférées des enfants est également la diffusion en continu, mais d’une manière différente. Ce ne sera pas une animation 2D, mais une technologie générée par ordinateur. De la société de production, ils savent qu’ils prennent un risque en jouant un vrai classique, mais ils prendront un risque dans ce projet que l’on peut voir à partir du 27 mai.







Au fil de l’année, d’autres communiqués et nouvelles attendues arriveront, comme le redémarrage de la série Dexter, avec à nouveau Michael C. Hall, ainsi que des films tels que Maison de Gucci, avec Lady Gaga et Adam Driver. En plus de bandes plus exclusives telles que A Silent Place 2, Mission Impossible 7, la dernière activité paranormale et Halo.