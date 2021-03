Faits saillants de l’événement Samsung Galaxy Unpacked: Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A72 au prix de 349 €, 429 € et 449 € respectivement

18:29 (IST)

Prix ​​attendus du Samsung Galaxy A52, Galaxy A72 Avant le lancement, les prix du Galaxy A52 et du Galaxy A72 ont été divulgués. Selon un rapport MySmartPrice, le Galaxy A52 pourrait coûter 26499 Rs pour la variante de stockage 6 Go + 128 Go, et le modèle de stockage 8 Go + 128 Go coûtera 27999 Rs. D’autre part, le Galaxy A72 devrait être proposé dans une variante de stockage 8 Go + 128 Go avec un prix de Rs 34 999 et une variante de stockage 8 Go + 256 Go au prix de Rs 37 999.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂