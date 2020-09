Faits saillants de l’événement de lancement de Mi TV Horizon Edition: Lancé dans des variantes de 32 pouces et 43 pouces à Rs 13499 et Rs 22999 respectivement

Xiaomi est prêt à lancer le premier téléviseur intelligent, Mi TV Horizon Edition, dans le cadre de la gamme Horizon Edition aujourd’hui. Avant cela, Xiaomi avait lancé Mi NoteBook Horizon Edition dans le cadre de cette série. Il se vend à un prix de départ de Rs 54 999.

Spécifications attendues de Xiaomi Mi TV Horizon Edition

Selon un rapport de 91 mobiles, la Mi TV Horizon Edition devrait être livrée avec un écran de 43 pouces, la prise en charge de Google Assistant et des haut-parleurs de 20 W. Il est susceptible de fonctionner sur le logiciel Android TV 9 basé sur l’interface utilisateur Patchwall. Le rapport ajoute également qu’il pourrait être alimenté par un processeur Cortex-A53, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.

En plus de cela, la Mi TV Horizon Edition est susceptible d’inclure trois ports HDMI, deux ports USB-A, un port Ethernet et une prise casque 3,5 mm. Il sera également livré avec un Chromecast intégré, un assistant Google et un économiseur de données Google.

Selon les tweets de l’entreprise, la télécommande sera livrée avec des boutons séparés pour Netflix, Amazon Prime Video et Google Assistant.

