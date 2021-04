Faits saillants de l’événement Apple 2021: nouvel iMac, gamme d’iPad Pro, AirTags, abonnement Apple Podcast annoncé

Apple organise ce soir l’événement Spring Loaded, où il devrait lancer deux nouveaux iPad Pro, iPad mini‌, AirPods 3, AirTags et un iMac remanié. L’événement devrait débuter à 22h30 IST. Spring Loaded est un événement en ligne uniquement et sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de l’entreprise. La date de l’événement a déjà été divulguée par Siri quand on lui a demandé « Quand est le prochain événement Apple? ». Apple n’a officiellement révélé aucun détail sur les lancements de produits pour l’événement.

Les rapports suggèrent également qu’Apple pourrait annoncer quelques mises à jour d’Apple TV et de son application. Vous pouvez lire en détail à quoi s’attendre de l’événement Apple Spring Loaded 2021, ici.

