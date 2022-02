Faits étranges et histoires d’employés que Hooters veut faire taire

La chaîne de restaurants Hooters a parcouru un long chemin depuis ses origines à Clearwater, en Floride, en 1983. À l’époque, il s’agissait d’une petite entreprise expérimentale dirigée par six propriétaires qui n’avaient jamais cru que leur idée franchirait les frontières du comté. Par un étrange coup du sort, Hooters connaît un grand succès. Il avait même sa propre compagnie aérienne, un hôtel-casino et une auberge. Son histoire est riche d’anecdotes incroyables, et elle a donné du travail à de nombreuses personnes, avec des centaines de franchises à travers le monde.