Faits amusants sur la famille

Family Feud est un favori des fans parmi les jeux télévisés populaires depuis des décennies. Le concept : deux équipes familiales de cinq personnes s’affrontent pour des prix et de l’argent. Il a été créé par Mark Goodson et a fait ses débuts sur ABC le 12 juillet 1976. Le programme original a duré jusqu’au 14 juin 1985. L’émission a ensuite été relancée par CBS et produite en trois éditions de syndication. La série actuelle qui a excité les enfants est animée par le comédien Steve Harvey depuis 2010. Grâce à lui, Family Feud est devenu l’une des cinq émissions de télévision souscrites les plus populaires du pays. Voici quelques faits amusants !

Photo : YouTube

La pire réponse de tous les temps ?

Il y a un clip non diffusé avec Steve Harvey, où les candidats ont été invités à nommer une manière différente dont les gens disent « Mère ». Cela a bien commencé lorsque l’équipe a remporté la confrontation avec «Mommy», mais les choses ont ensuite empiré. Ils ont rapidement obtenu deux X : le premier avec « Nanny » et le second avec « Nana », ce qui n’est pas si différent. Une frappe en perdant la manche et la supposition du prochain membre de la famille est toujours… « Nana ». Le public a rigolé et Harvey lui a rappelé que c’était la même supposition. Et donc elle a choisi « Maman ». Quelqu’un ne faisait pas attention.

Photo : CNN/Unsplash

Le bandit qui s’embrasse

Richard Dawson a été le premier hôte de Family Feud, et il avait une habitude qui ne volerait jamais dans le climat actuel. Il embrasserait toutes les candidates. Finalement, il a reçu le surnom de « The Kissing Bandit ». Les producteurs ont demandé à Dawson d’arrêter de le faire. Et donc ce qu’il a fait a été sondé le public, leur demandant de lui dire ce qu’ils voulaient. 704 étaient contre les baisers, et 14 600 voulaient qu’il continue à le faire !