Faites voler vos couleurs de fanboy avec le kit PlayStation FC de FIFA 21

Vous pouvez désormais prêter serment d’allégeance au PlayStation FC avec un kit exclusif disponible dans FIFA 21. Pour être honnête, étant donné l’état général de certains uniformes de la simulation de football d’EA Sports, cela vaut la peine d’être pris en charge, d’autant plus que cela ne vaudra que vous coûtera du fourrage de votre inventaire Ultimate Team. Vous devrez compléter un seul défi de construction d’escouade pour le déverrouiller, avec les paramètres suivants remplis:

Clubs: Minimum 3

Minimum 3 Nationalités / Régions: Minimum 2

Minimum 2 Joueurs or: Minimum 1

Minimum 1 Équipe de chimiste: Minimum 30

Voici ce que nous avons fait pour relever le défi, le tout avec des joueurs que nous n’utiliserons littéralement jamais. Cette équipe vaut probablement 4000 pièces au maximum, bien que nous n’ayons pas fait le calcul.

Le kit a vraiment l’air décent dans le jeu, et nous aimons particulièrement le maillot de gardien de but qui opte pour une palette de couleurs noire et bleue élégante. Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran de l’apparence de l’attaquant français Kylian Mbappe dans la tenue après avoir lancé une volée dans le coin supérieur. Des trucs de niveau Super League!

Ce n’est en fait pas le seul kit de marque PlayStation actuellement disponible dans le jeu, car vous pouvez également obtenir le kit PlayStation FC Schools Cup pour compléter un Squad Building Challenge tout aussi simple. Les deux se complètent bien, en tant qu’alternatives à domicile et à l’extérieur. Voici Paul Pogba affichant les fils:

Allez-vous les bercer dans Ultimate Team pour le reste de la saison? Prouvez que vous êtes un vrai fan dans la section commentaires ci-dessous.