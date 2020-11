Faites une visite vidéo du vaisseau spatial Crew-1 Dragon de SpaceX avec Baby Yoda (et des astronautes aussi)

En route vers la Station spatiale internationale, les quatre astronautes de la mission Crew-1 de la NASA – ainsi que le passager spécial Baby Yoda – ont montré aux téléspectateurs autour de leur vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon.

La brève tournée sur NASA TV a été diffusée en direct le lundi 16 novembre à 16 h 48 HNE (21 h 48 GMT) alors que les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et l’astronaute japonais Soichi Noguchi, ont utilisé un petit bébé Yoda en peluche (AKA « The Child » de « The Mandalorian » Star Wars TV show) pour orienter les spectateurs autour de leurs quartiers d’habitation temporaires. Une fusée SpaceX Falcon 9 a lancé la mission Crew-1 du quatuor dimanche soir du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

Si tout se passe comme prévu, le Crew Dragon – que les astronautes ont baptisé « Résilience » – devrait se connecter à la Station spatiale internationale ce soir à 23 h HNE (04 h 00 GMT) et vous pouvez regardez la couverture en direct sur Space.com . Mais pour l’instant, les astronautes se débrouillent dans des espaces relativement restreints, a déclaré Walker aux téléspectateurs.

Image 1 sur 5 Les astronautes de la mission Crew-1 de la NASA posent pour un « Crew-1 for All » posent dans leur SpaceX Crew Dragon Resilience le 16 novembre 2020 alors qu'ils se préparaient à un rendez-vous avec la Station spatiale internationale. (Crédit d'image: NASA TV) Image 2 sur 5 L'astronaute de la NASA Shannon Walker décrit la vie à l'intérieur du Crew Dragon de SpaceX tandis qu'un jouet Baby Yoda flotte à proximité lors d'une visite vidéo Crew-1 le 16 novembre 2020. (Crédit d'image: NASA TV) Image 3 sur 5 Baby Yoda flotte alors que l'astronaute d'exploration aérospatiale japonaise Soichi Noguchi (partiellement visible en haut) montre la vaste zone de stockage de Crew Dragon Resilience de SpaceX. (Crédit d'image: NASA TV) Image 4 sur 5 Le poing des astronautes de l'équipage 1 bosse alors que Victor Glover de la NASA (deuxième à partir de la droite) reçoit son épinglette d'astronaute en or pour marquer son premier vol spatial le 16 novembre 2020. (Crédit d'image: NASA TV) Image 5 sur 5 L'astronaute de la NASA Victor Glover montre son épinglette d'astronaute en or dans l'espace. (Crédit d'image: NASA TV)

Yoda hors de son chemin. Crew-1 est la première mission opérationnelle SpaceX pour la NASA après la Démo-2 vol d’essai, qui a décollé en mai avec les astronautes de la NASA Behnken et Hurley à bord.

« En fait, nous avons des sacs rangés partout », a déclaré Walker, soulignant des paquets d’équipement et de vêtements d’urgence. De la nourriture et des bouteilles d’eau sont également rangées autour du vaisseau spatial; parce que l’air s’accumule dans la bouteille à chaque fois que vous prenez une gorgée, a-t-elle expliqué, avant de prendre un verre, vous devez faire tourner doucement l’eau pour éloigner les bulles d’air.

Walker a déclaré que l’équipage avait passé les 21 dernières heures après le lancement à « rester à l’écart les uns des autres » et « à attendre la prochaine brûlure du moteur ». (Il faut plusieurs ajustements d’orbite pour atteindre la Station spatiale internationale, dont la plupart sont automatisés.) Mais cela n’a pas nui à l’excitation du nouvel équipement.

Hopkins, dont le dernier voyage dans l’espace était dans une capsule russe Soyouz , a pris quelques instants pour admirer les trois écrans tactiles du Crew Dragon dans le cockpit.

« C’est en fait assez sympa, les écrans tactiles que nous avons pour la résilience », a déclaré Hopkins, faisant référence au nom du vaisseau spatial. Et si l’écran tactile ne fonctionne pas, a-t-il ajouté, il y a des boutons-poussoirs en bas pour permettre à l’équipage de faire toutes les fonctionnalités critiques.

Un autre avantage pour Dragon est deux écoutilles, a déclaré Glover.

« Baby Yoda et moi voulions vous parler des écoutilles », a-t-il dit, soulignant que l’équipage est entré par une trappe latérale pour entrer dans le vaisseau spatial, mais flottera dans la station spatiale en utilisant une trappe avant au sommet du gumdrop. en forme de capsule.

Glover, qui en est à sa première mission dans l’espace, a également reçu un cadeau lors de la tournée: l’une des épingles d’astronaute en or traditionnelles que reçoivent tous les vols spatiaux débutants après avoir dépassé les 100 kilomètres d’altitude.

Pendant ce temps, Noguchi s’est accroupi dans la zone sous les sièges pour montrer où tout l’équipement est stocké. Il a plaisanté en disant que le réfrigérateur à bord contenait de la crème glacée, mais a précisé qu’il transportait en fait des expériences. «C’est une zone de stockage incroyablement vaste», a-t-il déclaré, alors que la caméra balayait la suite de petits casiers. « Et il y a d’autres créatures qui arrivent lentement, » ajouta-t-il, alors que Baby Yoda passait.

Alors que l’équipage se préparait pour sa prochaine brûlure, ils ont rapidement terminé la mini-tournée. « C’est juste une expérience incroyable; ça a été fantastique jusqu’à présent », a déclaré Hopkins, ajoutant: « Je pense que je vais terminer avec tous pour un, Crew-1 pour tous. »

Vous pouvez regarder le vol Crew-1 de SpaceX pour la NASA en direct ici , gracieuseté de NASA TV. La capsule Resilience de Crew-1 Dragon devrait accoster à la Station spatiale internationale lundi soir à 23 h HNE (4 h 00 GMT).

