Faites place! Mercedes-Benz lancera des modèles électriques EQ préparés par AMG

Texte: Carlos Moura

Date: 9 février 2021

Mercedes-Benz lancera des modèles électriques EQ préparés par AMG. L’offensive sera menée par l’AMG EQA, avec d’autres propositions prévues, notamment des berlines et un SUV sept places.

S’adressant aux journalistes après la présentation de la nouvelle Mercedes EQA, Marcus Schäeffer, directeur des opérations et de la recherche et du développement chez Mercedes-Benz, a confirmé qu’une «plateforme électrique» est prévue pour AMG ».

Bien qu’il n’ait pas avancé de détails spécifiques, il a toujours dit que «des variantes de performance d’EQA, EQB, EQS et EQE» seront disponibles.

Mercedes EQA aura des versions AMG

Le lancement de ces modèles n’a pas encore été annoncé, mais tout indique que le premier à arriver sera l’AMG transformé par EQA, puisqu’il était le premier de la liste à être créé.

Les autres modèles prévus incluent l’EQB à sept places basé sur GLB, la berline de luxe EQS, la berline exécutive EQE et un SUV.

LIRE TROP

Au Portugal. Le crossover électrique Mercedes EQA est maintenant évalué

Les modèles plus grands d’AMG devraient recevoir des moteurs avec des niveaux de puissance supérieurs à 600 ch pour rivaliser avec les propositions électriques équivalentes de la concurrence.

Tous les modèles électriques AMG auront une transmission intégrale, avec un moteur électrique sur chaque essieu et une fonction avancée de vectorisation de couple.

L’introduction des modèles EQ transformés par AMG pour être une progression naturelle, compte tenu des propositions annoncées par la concurrence (lire BMW, Audi et … Tesla).

En plus des versions Performance mises à disposition par la marque fondée par Elon Musk, Audi est sur le point de présenter la berline électrique e-tron GT avec variante RS dès le lancement et BMW annoncera une i4 préparée par la division M plus tard cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂