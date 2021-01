Faites place! La BMW M5 CS est la plus exclusive et la plus puissante jamais conçue

Le moment est arrivé: attendue depuis plusieurs mois, la nouvelle variante plus radicale de la nouvelle BMW M5, baptisée CS, vient d’être présentée officiellement, et avec beaucoup d’adrénaline au mix. Le résultat non seulement d’un V8 de 4,4 litres délivrant 635 ch de puissance, mais également d’une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en trois secondes seulement!

Après les promesses et teasers capable de faire de nombreux fans alléchants, voici, BMW fait connaître la plus puissante, la plus sportive, mais aussi la plus exclusive de la Série 5 de cette nouvelle génération. Capable, entre autres qualités, de se fixer de nouveaux objectifs en matière de performance.

Pour justifier ces attributs, la marque munichoise commence par souligner une réduction de poids, par rapport à la version M5 Competition déjà très raffinée, qui atteint 70 kg, et à laquelle, plus tard, un V8 Twin-Turbo de 4,4 litres à essence, de 635 chevaux. , ce qui fait de cette M5 CS le modèle le plus puissant de l’histoire de la division M.

Associée à une boîte automatique M Steptronic à huit rapports avec système Drivelogic et à la transmission intégrale xDrive, la BMW 5 CS peut accélérer de 0 à 100 km / h en 3 secondes maximum, puis dépasser 200 km / h en seulement 10,3 secondes. Tout cela, l’aiguille de la vitesse s’arrêtant brusquement à 305 km / h, en raison d’une limitation électronique.

LIRE TROP

La nouvelle BMW M5 CS fait ses débuts en janvier avec 635 chevaux

Naturellement, les services de cette nature ont leurs coûts qui, dans le cas de cette version limitée et ultra-exclusive, représentent une consommation combinée de 11,3 l / 100 km et des émissions de 257 à 248 grammes, déjà selon la norme WLTP.

Sous le signe de l’or … et de la fibre de carbone

Dans une proposition où le châssis fantastique est à mi-chemin du succès, des ressorts et des amortisseurs avec un nouveau réglage, et adaptés au poids inférieur de l’ensemble, contribuent, avec le ensemble de pneus Pirelli PZero Corsa avec des mesures 275/35 R20 à l’avant et 285/35 R20 à l’arrière, pour une plus grande efficacité dans les performances. Reflétant également, avec les feux de jour en jaune et non en blanc, le caractère plus sportif de cette proposition …

En fait, à l’extérieur, il s’agit de dire que l’utilisation intensive de la fibre de carbone, combinée aux jantes et au cadre de la calandre avant en or – de plus, BMW désigne cette finition Bronze doré – ne passe pas inaperçu. Marquage de la présence dans des composants tels que le capot moteur (qui gagne également des entrées d’air pour une meilleure dissipation de la chaleur -, la lame avant inférieure, le diffuseur et le becquet arrière, et les couvercles de rétroviseurs. Sans parler du capot moteur, également en PRFC, c’est-à-dire, Plastique renforcé de fibre de carbone.

Le même choix se retrouve à l’intérieur de l’habitacle, où les détails d’identification de cette version CS ne manquent pas non plus, traduits en logos «M5 CS», sur les sièges, les portes intérieures et le tableau de bord. A noter également un nouvel accoudoir central fixe qui, en remplacement de la solution d’ouverture de trappe, contribue également à une réduction significative du poids.

Cependant, et si vous vous attendez à voir une BMW M5 complètement dépouillée, faites une erreur; au contraire, les éléments de confort ne manquent pas, à commencer par le généreux écran tactile de 12,3 ″, qui fait partie du système d’infodivertissement, auquel on retrouve également une décoration noire et rouge, l’utilisation abondante de la peau, mais aussi un habitacle. capacité limitée à seulement quatre passagers. En effet, alors que les passagers des sièges avant bénéficient de sièges passionnés M Carbon, à l’arrière, les occupants ne sont pas moins bien assis, ayant des sièges très similaires à ceux de l’avant, individuels, assurant un environnement optimal. Parmi eux, seule une petite console.

Comme détail curieux, le fait que les quatre sièges montrent, sur les appuie-tête, le tracé de la Nürburgring Nordschleife, un endroit où plusieurs prototypes ont été vus, même pendant la phase de développement.

À partir de 180 mille euros

Pour l’instant uniquement disponible dans cette version limitée présente sur les photos, la nouvelle BMW M5 CS arrivera sur le marché en tant que modèle pour l’année prochaine, tout en indiquant que, sur les marchés européens, la commercialisation de cette version «standard», ne commence que le printemps prochain.

Quant aux prix, on ne connaît, pour l’instant, que la valeur de ce M pour l’Allemagne: 180 400 euros. Reste maintenant à savoir pour le Portugal …

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂