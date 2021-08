Faites la guerre avec des balles en mousse dans Nerf Legends, un FPS à venir sur PS5, PS4 en octobre

Nerf – Elite Surgefire et Flechettes Elite Officielles

Entre dans la compétition et prends le contrôle de l’action avec le Nerf Elite SurgeFire: un pistolet imparable pour terrasser tes adversaires ! Chargeur en forme de barillet rotatif d’une capacité de 15 fléchettes et mécanisme à pompe pour décharger 15 fléchettes d'affilée à une distance maximale de 27 mètres ! Inclus: 1 Nerf Elite SurgeFire et 15 fléchettes Nerf Elite. Distance de tir: 27 mètres. Tire en rafale ou une fléchette après l'autre. Facile à manipuler. Valeur éducative de Nerf: se dépenser, améliorer son agilité et sa précision, inventer des histoires. Nerf Elite SurgeFire, le jouet parfait à offrir en cadeau pour les enfants, filles et garçons de 8 ans, 9 ans, 10 ans et plus.