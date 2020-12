Faites de votre année entière (et nouvelle) une cause de joie

Je n’arrêtais pas de me demander, que serait-ce si tout le monde utilisait toutes les intentions, dispositions et souhaits qu’ils utilisaient pendant la veille et le 1er jour de la nouvelle année? Ils créeraient une vie magnifique et puissante à laquelle ils ne croiraient guère!

Chaque jour est un jour de nouvel an. Avez-vous déjà pensé que si vous vous prépariez aujourd’hui à vivre demain donne forme à la préparation du tournant? Avez-vous déjà pensé si vous aviez reçu aujourd’hui avec la même fête et le même esprit que le 1er jour de l’année?

Le cœur ouvert. Foi. La volonté de changer. Les rituels. La fête. La haute disposition et surtout: la vérité. Pendant deux jours, chacun révèle ce qu’il y a de plus vrai dans son cœur. Ils révèlent vos meilleures pensées. Vos meilleures vertus. Son infinie compassion et empathie. Ton amour. Votre foi. Sa joie et sa légèreté.

Pendant deux jours, nous voyons tous les gens entrer dans l’inconnu avec courage, confiance et espoir de pouvoir être et d’exprimer leur meilleur. Réalisez vos rêves et réalisez vos plans les plus secrets. Là, dans chaque tenue, chaque visage et chaque rituel, nous pouvons voir ce qui est le plus vrai dans chaque être humain.

Pourquoi avons-nous oublié cela le deuxième jour? Pourquoi laissons-nous nos rêves derrière nous comme s’ils n’étaient que des éléments sur une liste impossible? Pourquoi perdons-nous courage, volonté et disposition dès que la magie (presque illusoire) de la Saint-Sylvestre est terminée?

Parce que nous oublions que recevoir une nouvelle année, c’est recevoir un nouveau jour chaque jour. Il s’agit de réaffirmer chaque jour vos intentions et résolutions. Il s’agit en fait de regarder vos listes et vos souhaits proprement et sobrement et d’y réfléchir honnêtement. Mes désirs y sont-ils listés, ou était-ce juste de l’excitation pour le moment? Étiez-vous vraiment vrai ou avez-vous simplement joué un personnage que vous avez construit pour le réveillon du Nouvel An?

Maintenant, chaque jour de cette nouvelle année, c’est le moment de vérité. C’est le compte à rebours final pour être honnête, sincère et assumer la responsabilité de votre vie. Personne ne regarde. Je n’ai pas besoin de sourire et de faire semblant d’être heureuse si je ne le suis pas. Je n’ai pas à prétendre être optimiste si je ne le suis pas. Je n’ai besoin de rien. Je n’ai même pas besoin d’une liste.

Je suggère donc une non-liste pour le moment. Prendre la responsabilité de vous-même et de votre réelle amélioration. Qu’en est-il de? Êtes-vous prêt à affronter ce vrai réveillon du Nouvel An? Laisser les douleurs et les regrets, les réalisations et les déceptions derrière, pour faire une vraie révision et ensuite décider de changer ou d’améliorer?

Dans le yoga, nous avons quelque chose qui s’appelle sankalpa. Le sankalpa qui est une résolution intérieure. Le sankalpa serait un élément unique sur cette liste qui devrait être maintenu jusqu’à ce que nous sentions qu’il a été intégré en nous. C’est la forme la plus profonde de transformation, d’évolution et de libération individuelle.

Conseils pour construire un sankalpa:

1. Choisissez quelque chose qui n’est ni trop impossible ni trop facile.

2. Créez une courte phrase avec un maximum de six mots.

3. Le sankalpa doit toujours être dans le présent et sans particules de négation.

4. Soyez sincère. Suis ton coeur. Vous savez ce dont vous avez besoin.

5. Un exemple de sankalpa pour une personne qui a besoin d’être moins en colère et moins agressive: «Je suis calme et je reçois la vie avec tranquillité et réceptivité. / Je suis calme. / Je reçois la vie avec légèreté».

6. Pour une personne anxieuse: «Je suis calme et calme. Je vis cette journée calmement et sereinement. / Je suis en paix ».

7. La simplicité est la pierre angulaire de l’entreprise. Souvent, trois mots valent mieux qu’une longue phrase dont vous ne vous souvenez pas.

8. Phrase courte et objective à toujours retenir et à répéter à tout moment.

9. Chaque fois qu’une pensée, une sensation ou une expérience vient contre votre sankalpa, répétez-la mentalement jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

10. Répétez le sankalpa au réveil et avant le coucher. Déjà. Tous les jours.

11. Ne changez pas le sankalpa tant qu’il ne s’est pas établi en vous.