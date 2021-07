Faites attention car la malbouffe est mauvaise pour la santé

Photo/Image :

Pas le temps de manger et de vous gaver de surgelés ? Nous avons une mauvaise nouvelle : vous n’êtes pas sur la bonne voie. Les sucreries, les surgelés, les fast food, les fritures, les sodas et tout le reste de « ce qui ne tue pas, fait grossir » sont de vraies tentations dans notre quotidien.

Le gros problème est que manger de la malbouffe est un vrai piège. L’idéal est que l’être humain consomme 2000 milligrammes de sodium et un repas dans un hamburger bat déjà cette quantité tout de suite.

Le résultat sur votre santé, vous pouvez déjà imaginer :

Augmentation du cholestérol et des triglycérides ;

Augmentation de la pression artérielle, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque;

La faible quantité de fibres contenues dans ces aliments entraîne divers problèmes intestinaux, notamment la constipation ;

Risque de diabète ;

Système immunitaire affaibli en raison du manque de nutriments et de vitamines.

Mais qu’en est-il de votre santé mentale?

Souvent, notre corps reflète notre intérieur. Quand l’un ne va pas bien, l’autre finit par suivre le même rythme et vice versa. Par conséquent, une fois que vous n’êtes pas en bonne santé en raison d’une mauvaise alimentation, vous remarquerez que la fatigue, la paresse et la mauvaise humeur vous dominent. En conséquence, vous deviendrez moins productif et par conséquent plus malheureux. Avoir un corps sain signifie être un pas de plus vers l’harmonie corps x esprit.

La solution

Personne ne vous dit d’abolir la malbouffe dans votre vie, après tout, comment pouvez-vous résister à un bonbon lors d’une journée stressante ou à ces collations de fête ? Le meilleur moyen est l’équilibre : faites d’une alimentation saine votre principale source d’énergie et laissez les petites bêtises pour le week-end. Emportez une boîte à lunch au travail, trouvez un disque fait maison, passez votre chemin. Investissez dans les légumes, les viandes, les légumes, les œufs, les protéines végétales, le lait et les fruits. Cela garantira votre santé, votre disposition, votre bien-être et surtout le soin de votre propre corps, après tout, c’est votre temple et il est de votre devoir d’en prendre bien soin.