Fait sur mesure. Ferrari dévoile la 812 Superfast de Tailor Made Division

Texte: Carlos Moura

Date: 7 janvier 2021

La division Tailor Made de Ferrari a développé une version sur mesure de la 812 Superfast, avec une personnalisation unique, des équipements exclusifs, ce qui en fait un véritable bijou sur roues.

L’une des particularités de l’acquisition de véhicules haut de gamme est la possibilité de les configurer selon les besoins du client. La plupart des marques de luxe ont une division spécifique qui permet au client de personnaliser l’intérieur, en fonction des nombreuses options disponibles.

Dans le cas de Ferrari, il est possible de transformer une voiture spéciale comme la 812 Superfast en un véritable bijou sur roues avec une finition spéciale.

La division de production adaptée à Ferrari a eu le plaisir de travailler sur une supercar équipée d’un moteur V12 aspiré et d’y appliquer une peinture «Verde Pino». La supercar a également des jantes dorées et deux bandes centrales du même ton sur le capot.

Intérieur exclusif

La cabine reçoit des sièges dans un type de cuir appelé «Heritage Ghianda» (ce dernier mot signifie gland), tandis que le dossier et le bas des sièges utilisent un matériau appelé «Kvadrat Umami».

Le tableau de bord, le volant et le tunnel central reçoivent des revêtements noirs opaques, tandis que les surfaces en cuir Heritage Ghianda et Oro Lucid reflètent les spécifications extérieures de la voiture.

Ferrari a une longue tradition de lancement de voitures exclusives, y compris une série de véhicules uniques avec une carrosserie différente et des finitions intérieures uniques. L’exemple le plus récent est basé sur le même 812 Superfast, mais avec une apparence extérieure totalement différente et la désignation «Omologata».

LIRE TROP

La Ferrari 812 Superfast «seulement» a obtenu 7:27 au Nürburgring

Depuis 2009, la marque «Cavallino Rampante» a créé dix voitures V12 uniques, toutes basées sur des modèles hautement personnalisés de Ferrari «normales».

La 812 Superfast donnera naissance à une version encore plus sportive appelée la 812 GTO, avec plus de puissance et éventuellement moins de poids. Ferrari teste ce modèle depuis un certain temps maintenant et devrait lancer une version encore plus «épicée» de Superfast dans les mois à venir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂