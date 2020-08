Fait allusion à: "Spiritfarer" est un jeu léger sur la mort

Dans “Spiritfarer”, j’expédie les âmes des animaux amicaux dans l’au-delà. Le jeu indépendant aborde les thèmes de la mort et de la mort de manière chaleureuse et avec de belles idées de gameplay. Après quelques heures de jeu, c’est encore clair: les adieux peuvent être durs.

Il y a traditionnellement beaucoup de mourants et de discussions sur la mort dans les jeux vidéo, mais comparativement, c’est rarement optimiste ou même heureux. “Spiritfarer” est différent: le jeu, qui vient de sortir pour PC et consoles, fait de moi le capitaine d’un bateau d’âme qui recueille les esprits des défunts et les héberge avant qu’ils ne commencent la dernière étape de leur voyage. Cela semble-t-il déprimant au début? Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas le cas.

“Spiritfarer” le sait: nous devons tous partir à un moment donné. Ce qui est important, c’est ce que nous faisons avec ce qui a précédé – et ce qui reste de nous.

Bonne promenade en bateau sur le ferry Soul

Stella, le nom du capitaine, et son chat Daffodil obtiennent le poste de batelier de l’au-delà de nul autre que Charon, le passeur qui, dans la mythologie grecque et romaine, guide les âmes des morts dans le royaume des morts. Et tandis que la silhouette à capuchon sur le chemin de la retraite correspond au cliché de la Grim Reaper, Stella est le contraire: vivement, elle saute par-dessus son bateau en tant que personnage et prend soin avec amour de ses invités – des animaux humanisés avec leur propre personnalité.

Construction de bateaux au purgatoire

“Spiritfarer” mélange des éléments de différents genres pour raconter une parabole sur l’affection, la gratitude et l’adieu imminent pour tout le monde. Stella voyage d’île en île et collecte des matières premières dans de petits passages de compétences, à partir desquels elle construit ensuite des bâtiments pour son navire – une auberge, une cuisine, un métier à tisser, un jardin, etc. Elle produit et transforme d’autres matières premières dans des mini-jeux et gère en permanence le bien-être de ses invités: la biche imaginaire Gwen va-t-elle bien ou a-t-elle besoin d’un câlin? Atul, la grenouille vorace mais assoiffée, a-t-elle encore eu des bourdons dans le cul? Alors je devrais lui donner quelque chose à faire (ou à manger)!

Au fil du temps, le navire se remplit.

Mélange de genre de gestion et metroidvania

Des animaux heureux aident sur le bateau et font avancer le projet de collecter plus d’âmes plus rapidement. Parce que: Plus il y a de compagnons sur le navire, plus Stella acquiert de compétences – en plus de la plate-forme et de la simulation de gestion profondément détendue à la “Animal Crossing”, “Spiritfarer” est aussi un peu de metroidvania ici. Après tout, de nouvelles compétences signifient de nouvelles façons et opportunités de divertir les âmes.

Construction de bâtiments: j’empile les bâtiments dans “Spiritfarer” comme j’aime.

Si tout cela ressemble à beaucoup de travail: l’impression est fausse. “Spiritfarer” ne met pas de pression, me laisse jouer à mon rythme et sans grand risque d’échec. Du coup, un titre de bien-être absolu dans lequel je suis toujours content des petites choses. Lorsque la scierie, sauvée depuis longtemps, est enfin debout et qu’Atul est enthousiasmé par la joie et le goût de l’action, cela ressemble à une véritable réussite.

Un cutter plein de vie, mais les premiers adieux approchent …

En tout cas, je me passionne rapidement pour les habitants du navire. Même si je ne suis pas allé trop loin dans le jeu, il devient évident que cela pourrait être émotionnellement difficile.





Parce qu’à un moment donné, mon bateau aura atteint sa destination et délivrera une ou plusieurs âmes dans l’au-delà. Et oui, il y aura un vide à bord. La boucle de gameplay de “Spiritfarer” est transparente dès le départ, son effet bien calculé: Le jeu me permet de collectionner des compagnons qui deviennent amis et doivent ensuite partir. Tout indique que les adieux vont vraiment être un peu larmoyants. Personne n’a encore dit au revoir, mais Gwen est sur le navire depuis si longtemps qu’elle ne veut plus vivre dans l’auberge avec les autres et exige sa propre maison (si typique!). Cela ne durera peut-être pas longtemps.

Je devrais la serrer dans mes bras à nouveau juste pour être du bon côté.

Au revoir, Gwen.