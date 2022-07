fais"Thor : Amour et tonnerre": quand est-ce que ça sort sur Disney + ?

Disney+

Le film mettant en vedette Chris Hemsworth est sorti en salles ce jeudi et est devenu le quatrième film du dieu du tonnerre. Il a été réalisé par Taika Waititi.

©DisneyChris Hemsworth est Thor depuis 2011.

Après une attente de près de cinq mois, l’univers cinématographique Marvel (MCU) revient sur grand écran avec Thor : Amour et tonnerre. Au milieu, deux séries ont émergé avec des personnages complètement nouveaux au sein de la saga, Chevalier de la Lune Oui Mme Merveillepour poursuivre le développement d’une franchise visible dans son intégralité sur Disney+à l’exception de la production récente réalisée par Taika Waititi.

Dans Thor : Amour et tonnerrel’histoire tourne autour Gorr, le boucher des dieuxqui interprété par balle chrétienne se consacre à anéantir tous les dieux qui habitent cet univers avec son nécroépée. Parmi eux, bien sûr, Thorqui sera celui qui réussira le premier à anticiper son assaut et à lui présenter un combat égal avec un allié plus que spécial : Jane Foster dans le rôle de Mighty Thor.

Bien qu’il s’agisse de l’un des films les plus rentables de l’histoire, toutes les productions du MCU sont vus par tous les fans au cinéma, surtout après l’arrivée de Disney+ cela leur a permis de suivre de près cette franchise dans le confort de leur foyer, ainsi que de faire toutes les revoit qu’ils jugent commode. Par conséquent, la grande question est de savoir quand il arrivera Thor : Amour et tonnerre à la plateforme.

En tenant compte de la fenêtre de publication avec laquelle vous travaillez habituellement Disneyle plus logique serait d’attendre entre 45 et 60 jours pour voir le dernier film de Chris Hemsworth sur la plateforme de diffusion. Cela reviendrait à penser que cela ne pourrait être qu’entre le 21 août et le 5 septembre. Cela pourrait signifier que le film s’ouvre dans Disney+ presque en même temps que elle hulk.

+ Reverrons-nous Thor ?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici sans voir le film, il est temps d’arrêter de lire car nous continuons avec les spoilers. Après avoir vu la fin de Thor : Amour et tonnerreoù Thor et le puissant Thor utilisé l’aide des enfants d’Asgard pour vaincre chapeauon a vu le dieu du tonnerre adopter Le voit (interprété par rien de plus et rien de moins que la fille de Chris Hemsworth, Inde Rose Hemsworth). Ensuite, nous les voyons sortir ensemble pour affronter une série de méchants et dans la plaque finale, il est prévu que Thor reviendra à MCU, probablement, avec ce nouveau personnage joué par sa fille. La grande question est de savoir quand.

Si vous êtes toujours abonné à Disney+, vous avez encore le temps de le faire pour pouvoir profiter des contenus exclusifs de la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂