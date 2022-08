fais"Dragon Ball Super : Super héros" sera-t-il diffusé en streaming ?

in

Le film est sorti en salles cette semaine de Sony Pictures. Piccolo et Gohan sont les principaux protagonistes.

Quatre ans après la sortie de Dragon Ball Super : Brolyune nouvelle production de cet anime créé par Akira Toriyama, Dragon Ball Super : Super héros. Dragon Ball Il a commencé à être un phénomène mondial dans les années 90 et n’a jamais cessé de l’être. Il a pu détrôner des œuvres d’anime aussi importantes que Sailor Moon Oui Les chevaliers du zodiaquedont se souviennent aujourd’hui principalement la génération des jeunes qui ont plus de 30 ans et qui ont grandi avec ces dessins animés.

Cette nouvelle aventure Dragon Ball marque une étape importante dans les aventures des personnages créés par Akira Toriyama. Pour la première fois Piccolo est devenu le protagoniste d’un film, cette fois accompagné de Gohanle fils de Goku. Bien sûr, cela ne signifie pas que les personnages d’anime classiques n’apparaissent pas dans l’aventure, mais ce qu’il faut prendre en compte, c’est que l’accent sera mis sur d’autres qui sont connus mais qui n’ont généralement pas le même poids.

L’histoire de Dragon Ball Super : Super héros Il nous montre les héros principaux affrontant à nouveau des androïdes créés par un scientifique dérangé. Il s’agit de Gamma 1 et Gamma 2qui ont été créés par Dr Gedo, petit-fils du Dr Hero qui a créé les androïdes que nous avons vus dans Dragon Ball Z. La menace est claire : la patrouille rouge elle peut refaire surface si les protagonistes ne parviennent pas à les arrêter.

Comme on vous le disait, le film est arrivé en salles cette semaine de la main de images sony, mais au cas où vous préféreriez le voir dans le confort de votre maison, nous vous disons que vous devrez attendre un peu. Ce que nous pouvons vous dire, c’est que ce sera dans Crunchyroll, le studio qui a produit le film et qui, pour la première fois, a distribué un long métrage dans le monde. Dans ce contexte, la logique serait de s’attendre à une fenêtre comprise entre 45 et 60 jours avant qu’il n’atteigne Internet, il ne serait donc sur la plateforme que début ou mi-octobre.

+Où regarder Dragon Ball

Un aperçu idéal pour voir Dragon Ball Super : Super héros Cela impliquerait de faire un petit rewatch d’un des anime les plus importants des années 90 : Dragon Ball Z. Le fait est que l’histoire de ce nouveau long métrage a un lien très étroit avec l’apparition de l’un des méchants les plus mémorables de la saga de Akira Toriyama: Cellule. Vous pouvez voir dans l’épisode 126 que c’est à ce moment que les androïdes apparaissent pour la première fois. Où? Dans Crunchyrollle service de streaming idéal pour les amateurs d’anime.

