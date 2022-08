fais"Dragon Ball Super : Super héros" aura-t-il de nouveaux personnages?

images sony

C’est la première fois que Crunchyroll distribue un film à l’échelle mondiale. Il l’a fait en partenariat avec Sony Pictures et a été créé ce jeudi.

©IMDBPiccolo, le vrai protagoniste.

A partir d’aujourd’hui, le cinémas d’Amérique latine proposera une offre d’affichage intéressante pour les amateurs d’animation et d’action. On parle de Dragon Ball Super : Super hérosun nouveau film de la saga créée par Akira Toriyama qui vient quatre ans après la première de Dragon Ball Super : Brolyoù nous avons vu Goku et Vegeta unis pour faire face à ce puissant guerrier. Maintenant, l’axe sera un autre et pour la première fois Goku et Vegeta Ils ne seront pas les personnages principaux.

Ce sera la première foisPiccolo se mettent dans le rôle principal d’une histoire et le feront avec Gohan afin de vaincre les nouveaux ennemis. De qui parle-t-on? Il s’agit de la patrouille rougequi bien qu’il ait été détruit par Goku vient de resurgir de la main du fils de son créateur, qui a embauché le Dr Hédo pour créer deux nouveaux androïdes et ainsi déclencher la révolution qui leur permet de ramener cette armée au monde.

+Les personnages de Dragon Ball Super : Super Hero ajoutés à Gohan et Piccolo

5 – Pain

Elle est la fille cadette de Gohan mais qui pour des raisons différentes se retrouveront du côté des antagonistes du film. Ce sera un gros problème pour Piccolo puisqu’il était comme une sorte d’oncle pour ce personnage qu’il accompagnait depuis tout petit. Votre lien avec Gohan et l’affection qu’il ressent pour Pan mettra en péril les plans que le Namekian a pour sauver tout le monde.

4 – Dr Hédo

Dans ce cas, il s’agit d’un personnage dont le nom est un jeu de mots avec celui d’un de ses ancêtres. Dr Hédo est en fait le petit-fils de Dr Gero (créateur des androïdes apparus dans Dragon Ball Z) et est aussi le créateur du courant Armée du ruban rouge qui Gohan et Piccolo ils se font face.

3 – Gamma 1 et Gamma 2

Dans l’armée du ruban rougeles principaux membres sont ces deux androïdes jumeaux qu’il a créés Dr Hédo commandé, imitant ce que son grand-père faisait avec Androïdes 16, 17, 18 et 19 qui est apparu dans Dragon Ball Z. Les détails c’est que ces deux nouveaux personnages, Gamma 1 et Gamma 2Ils pensent qu’ils sont en fait des super-héros.

2 – Magenta

Il est l’homme d’affaires derrière Dr Guedo et celui qui le paie pour créer des androïdes Gamma 1 et Gamma 2. Il est le fils du fondateur de l’armée du ruban rouge, Commandant rougeet c’est lui qui rêve de trouver des soldats qui lui permettront de relancer cette armée.

1-Carmin

Avec un nom habituellement associé aux personnages de gangsters, cette nouvelle figurine que l’on verra dans Dragon Ball Super : Super héros sera le chauffeur Magenta. Ce rôle par lequel il le croise sans cesse fera de lui un confident évident pour le magnat derrière lui. l’armée du ruban rouge.

