fais"Dragon Ball Super : Super héros" a-t-il des scènes post-génériques ?

Pour les amateurs d’anime, cette semaine, Sony Pictures et Crunchyroll ont présenté au grand écran une nouvelle aventure de Dragon Ball.

©IMDBGohan face à l’un des androïdes Gamma.

Depuis jeudi, les cinémas d’Amérique latine ont une nouvelle production sur le panneau d’affichage qui a émergé de l’esprit de Akira Toriyama. Il s’agit de Dragon Ball Super : Super hérosla production qui a servi en quelque sorte de suite à Dragon Ball Super : Brolybien que sans lien direct avec les événements qui ont été vus dans cette histoire sortie au cinéma en 2018, avec des critiques plus que positives et une approbation de 82% en Tomates pourries.

L’histoire de Dragon Ball Super : Super héros tourne autour de la réapparition des androïdes populaires que nous avons vus dans Dragon Ball Z de la main de son créateur Dr Gero. Cette fois, c’est son petit-fils, Dr Hédochargé de créer une nouvelle race d’androïdes appelée Gamma 1 et Gamma 2sous le mandat de Entrepreneur pharmaceutique magenta que tu veux être recréé l’armée du ruban rouge que son père a formé une fois, Commandant Rouge.

Dans le cadre d’une bonne préparation pour aller au cinéma, vous pouvez profiter de la plateforme Crunchyroll et regarder des épisodes de Dragon Ball Z dans lequel les androïdes sont apparus pour la première fois et Dr Geroqui ont à voir avec la lutte contre Cellule. À partir du chapitre numéro 126, vous pourrez voir une longue succession d’épisodes dans lesquels Goku et tous ses amis devront affronter ces personnages.

Bien qu’il ne soit pas obligatoire de les voir pour profiter Dragon Ball Super : Super héros, cette information supplémentaire dans votre esprit, vous aidera à profiter davantage de ce film qui dure environ une heure et quarante minutes. Une fois l’histoire centrale terminée, nous vous recommandons de rester car, comme cela arrive de plus en plus souvent dans les productions qui atteignent le grand écran, vous pourrez profiter d’une courte scène post-générique.

+ Comment le troisième film Dragon Ball Super pourrait-il être

Cela n’a pas encore été confirmé officiellement. Dragon Ball Super aura un film qui atteindra à nouveau le grand écran mais nous parlons de l’une des sagas d’anime les plus importantes et nous pouvons espérer que cela deviendra une réalité. Qui pourraient être les nouveaux protagonistes ? La logique serait de se revoir Broliallié cette fois à Goku et Vegetaainsi que nous avons pu à nouveau profiter de voir Gohan en action, alerte spoil!que nous avons vu dans Dragon Ball Super : Super héros prendre une nouvelle forme. Pour la première fois, nous l’avons vu devenir Gohan Bête. Bien sûr, la grande question est de savoir qui serait le prochain méchant.

