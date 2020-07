Fairy Tail fête son lancement avec cette nouvelle bande-annonce

Après quelques retards dans son lancement, le nouveau jeu vidéo basé sur Conte de fées arrive aujourd’hui et pour fêter sa première Une nouvelle bande-annonce pleine d’action et de magie a été révélée.

Ce nouvel aperçu du titre développé par Gust Studios a été présenté via la chaîne officielle Koei Techmo sur YouTube, qui reproduit le même style visuel de la série télévisée en plus d’en avoir tous les personnages mythiques.

Nous vous laissons la remorque pour que vous puissiez en profiter.

«Ce titre suit les aventures de Natsu Dragneel et Lucy Heartfilia, ainsi que d’autres membres excentriques de la guilde des sorciers de Fairy Tail, dans une quête remplie de plaisir et d’excitation. Le jeu est sous la supervision de l’auteur Hiro Mashima, promettant une reconstitution fidèle du monde de Fairy Tail et de ses habitants inhabituels; y compris tout, de la magie à ses personnages emblématiques. »