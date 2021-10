Fairphone 4 5G : Nouveau smartphone modulaire avec une garantie de mise à jour de 5 ans

Le téléphone mobile durable Fairphone 4 est officiel. Beaucoup de choses ont changé par rapport à son prédécesseur. Pour la première fois, le support 5G et un grand module de caméra sont installés. Le Fairphone 4 est également livré avec une garantie de mise à jour étendue de 5 ans.

Alors que d’autres fabricants n’offrent qu’une garantie supplémentaire sur leurs appareils à un coût supplémentaire, la garantie de mise à jour de 5 ans pour le Fairphone 4 5G est incluse directement dans le prix. Le fabricant néerlandais répond à une demande de la Commission européenne selon laquelle tous les fabricants de smartphones devraient offrir un support à long terme pour leurs produits.

Garantie des logiciels et composants

Autre plus : la garantie comprend non seulement les mises à jour logicielles jusqu’en 2025 ou Android 15, mais également la fourniture de pièces détachées. Comme d’habitude avec Fairphone, le dernier modèle est également conçu de manière modulaire et est relativement facile à réparer.

Le Fairphone 4 5G est également plus juste que ses prédécesseurs. Selon le fabricant, cette fois, six nouveaux composants du smartphone proviendront de sources responsables. Par exemple, de l’or certifié Fairtrade est intégré à l’appareil. Pour chaque smartphone vendu, Fairphone souhaite également recycler de manière responsable un ancien appareil ou un déchet électronique d’un volume comparable.





Plus de puissance et un meilleur appareil photo

Beaucoup de choses se sont également passées en termes de matériel. La diagonale de l’écran LCD est désormais de 6,3 pouces au lieu de 5,6 pouces avec une résolution Full HD+. Le processeur est un Snapdragon 750G de Qualcomm, qui est pris en charge par 6 ou 8 gigaoctets de RAM. La mémoire est de 128 ou 256 Go. La batterie remplaçable a une capacité de 3 905 mAh et Android 11 est utilisé comme système d’exploitation.

L’appareil photo à l’arrière est également nouveau. Un grand-angle de 48 mégapixels et un objectif ultra-large sont installés. Il y a donc deux caméras haute résolution de 48 mégapixels. La stabilisation optique de l’image et l’autofocus laser sont également intégrés à la caméra grand angle. Sur le devant, il y a une caméra selfie classique qui a une résolution de 25 mégapixels.

Selon la capacité de stockage, le Fairphone 4 5G coûte 579 euros ou 649 euros. Les deux modèles peuvent être pré-commandés dès maintenant. La sortie aura lieu le 25 octobre.