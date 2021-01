Faire un Xiaomi Mi 11 et un iPhone 12 coûte exactement le même prix

Le Xiaomi Mi 11 et l’iPhone 12 coûtent le même prix à fabriquer mais sont vendus à des prix différents.

Nombreux sont les utilisateurs qui affirment que le prix des téléphones Apple est assez élevé, qu’ils se vendent bien au-dessus de ce qu’il en coûte vraiment pour fabriquer un smartphone et cela bien sûr, Les appareils Apple mordus sont surfaits.

Il est vrai que les produits Apple ne sont pas vraiment les moins chers du marché et c’est que tout le monde le sait Apple réalise plus que des bénéfices décents par unité vendue, bien au contraire d’autres marques comme Xiaomi, dont les marges bénéficiaires par smartphone vendu sont plus rares.

Maintenant bien, Saviez-vous que le Xiaomi Mi 11 et l’iPhone 12 coûtent le même prix à fabriquer? Comment est-ce possible si les deux ont des prix très différents?

Et bien il semble que oui, Apple vend bien plus cher que ce qu’il fabrique

On lit dans It Home que le nouveau Xiaomi Mi 11 et l’iPhone 12 coûtent le même prix à fabriquer et tout cela malgré le fait que le prix officiel des deux appareils n’est pas le même.

Il y a un peu plus d’un an, il a été révélé qu’Apple gagnerait en effet environ 500 dollars par iPhone vendu. Par exemple, à l’époque, le coût des pièces pour un iPhone XS de 64 Go était d’environ 392,5 €, tandis que le prix de vente officiel de ce produit dans un pays comme les États-Unis était de 1 099 €. Presque rien la différence.

Aujourd’hui, les choses ne semblent pas avoir beaucoup changé. Les experts disent que le prix de fabrication d’un iPhone 12 est de 373 € et selon les calculs, il est pratiquement identique au nouveau Xiaomi Mi 11. La différence? Que les prix des deux sont très différents.

Le prix officiel aux États-Unis du modèle le plus basique de l’iPhone 12 est de 799 euros tandis que le Xiaomi Mi 11, dont nous nous souvenons, monte le puissant Qualcomm Snapdragon 888 il est d’environ 3 999 yuans, soit un peu plus de 600 dollars.

Bien qu’il puisse évidemment sembler qu’Apple vend ses téléphones beaucoup plus cher car tout ce qu’elle veut, c’est gagner de l’argent (ce qui est également vrai), les analystes reconnaissent qu’ils n’ont pris en compte que certains coûts de fabrication possibles et pas tous, puisque vous devez également prendre en compte les matériaux, les salaires des travailleurs, les frais administratifs ainsi que la publicité et la logistique.

Quoi qu’il en soit, il est curieux de savoir qu’en réalité les téléphones portables sont pratiquement tous coupés par le même modèle et que tous ont – presque – les mêmes coûts de fabrication. Evidemment lors de la fixation du prix d’un produit, de nombreuses autres variables doivent être prises en compte, sauf que vous êtes bel et bien Xiaomi et que vous pouvez vous permettre d’obtenir seulement 5% de profit par mobile vendu.

