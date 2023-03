Faire un meurtrier Netflix Docuseries n’a pas diffamé l’ancien détective du Wisconsin dans le jugement du procès

Un juge a récemment statué contre une poursuite en diffamation déposée en 2019 par le détective à la retraite du Wisconsin Andrew Colborn, qui a allégué la série documentaire Netflix Faire un meurtrier a laissé entendre à tort qu’il avait falsifié des preuves contre les sujets documentaires accusés, selon Rolling Stone.





La série documentaire suit les procès qui ont reconnu Steven Avery et son neveu mineur Brendan Dassey coupables d’un meurtre qu’ils n’ont pas commis, tout en présentant des preuves révélant comment les procureurs de la police ont coordonné les efforts pour piéger les deux suspects. Colborn en particulier est entendu sur bande rapportant le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule de la personne disparue – deux jours avant que la police ne découvre réellement où se trouvait le véhicule de la victime – feignant comme s’il regardait le véhicule en personne.

Dans une déclaration de 2018, l’avocat représentant Colborn à l’époque, Michael Griesbach, a déclaré à propos de l’ancien détective du Wisconsin :

« Sa réputation et celle du comté de Manitowoc lui-même ont été gravement et injustement diffamées. Il dépose ce procès pour remettre les pendules à l’heure et restaurer sa réputation.

Son procès prétend que les cinéastes à l’origine de la série en 10 épisodes, Laura Ricciardi et Moira Demos, « ont omis, déformé et falsifié des éléments et des faits importants dans le but de dépeindre [Colborn] en tant qu’officier de police corrompu qui a déposé des preuves pour piéger un innocent. Le procès allègue également qu’ils « l’ont fait avec une véritable malveillance et afin de rendre le film plus rentable et plus réussi, en sacrifiant et en définissant [Colborn’s] caractère et réputation dans le processus.

Le juge de district américain Brett Ludwig, cependant, a statué en faveur de Netflix, affirmant que la série avait capturé l’essentiel du témoignage de Colborn et que Colborn « n’avait pas réussi à montrer que le service de streaming ou les cinéastes avaient agi avec malveillance à son égard ».





Brendan Dassey, de Faire un meurtrier 2 à nos jours

Netflix

Une suite à la série documentaire originale a été publiée sur Netflix en 2018, alimentant sans aucun doute l’incendie qui a conduit au procès en diffamation de l’ancien détective Colborn, alors que la deuxième série présente les appels ultérieurs de Steven Avery et Brandon Dassey pour que leurs affaires soient rejugées à la lumière des preuves montrant comment la police a conspiré contre Avery et Dassey en déposant de fausses preuves et en utilisant des tactiques d’interrogatoire manipulatrices sur un mineur.

Avery et Dassey sont toujours en prison et purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité, malgré des appels rejetés, des demandes de clémence refusées et un tollé, en particulier pour Dassey, qui avait 16 ans en 2006 lorsque la bande le montre en train d’être interrogé de manière agressive par la police. La police a finalement réussi à extorquer des aveux accablants à Dassey, corroborant leur principale accusation selon laquelle Brendan Avery, avec l’aide de son neveu Dassey, a violé et assassiné une photographe indépendante nommée Teresa Halbach en 2005. En 2007, Dassey a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité. à 17 ans. En 2019, il a été jugé inéligible à la grâce et sa demande de commutation a été rejetée. Plus récemment, en 2022, les avocats d’Avery ont écrit une lettre au gouverneur Tony Evers au nom de Dassey demandant une réduction de peine, qui se lit comme suit :