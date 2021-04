Faire un jeu en rêve? Il pourrait figurer dans le prochain jour de la présentation des développeurs

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Day of the Devs est un événement annuel, généralement organisé par Double Fine, qui présente des jeux de toutes formes et tailles, en mettant l’accent sur les studios indépendants. Il est sur le point de faire son retour aux côtés du Summer Game Fest de Geoff Keighley en juin, et les soumissions sont actuellement ouvertes aux développeurs pour qu’ils soumettent leurs jeux à l’étude. Cool!

Ce qui est plus cool, cependant, c’est qu’il semble que même les créations Dreams soient éligibles. Media Molecule a publié le tweet suivant, suggérant que les créateurs passionnés soumettent leurs jeux et autres bizarreries:

Nous ❤️ Day of the Devs, et cette année Dreamers pourrait faire partie de la programmation! Soumettez votre #MadeInDreams jeu pour examen avant le 9 avril 2021! https://t.co/3dQhfic2Yg pic.twitter.com/m1NxPD871X – Molécule médiatique (@mediamolecule) 6 avril 2021

Donc, si vous travaillez actuellement sur quelque chose d’incroyable dans Dreams et que vous souhaitez le partager avec un public plus large, vous pouvez le faire figurer dans Day of the Devs. Cependant, vous n’avez qu’entre maintenant et le 9 avril pour faire votre demande, alors vous feriez mieux de mettre vos patins. Pourtant, il est fascinant que les jeux créés dans Dreams puissent faire partie de la liste de ce livestream. Si vous êtes intéressé, vous pouvez soumettre votre travail ici.

Soumettez-vous une création Dreams à Day of the Devs? Rêvez grand dans la section commentaires ci-dessous.