Faire taire les appels WhatsApp: 3 méthodes pour le faire

Si les appels WhatsApp vous ennuient plus que vous ne le souhaitez, mettez-les au silence en utilisant l’une des 3 méthodes que nous expliquons dans cet article.

Les appels sont venus comme une vraie bouffée d’air frais à WhatsApp, devenant rapidement l’une des fonctions les plus utilisées de la plate-forme. Cependant, à certains moments, les appels d’autres contacts peuvent ennuyer plus que s’il vous plaîtSoit audio ou vidéo.

Si vous ne voulez pas que les appels provenant de WhatsApp soient une nuisance, désactivez-les simplement et obtenez au moins qu’ils n’ont pas de son. exister 3 méthodes très simples pour faire taire les appels WhatsApp, à la fois en général et ceux d’un contact particulier. Étape par étape, nous vous expliquons comment les utiliser sur votre mobile Android.

Faites taire vos discussions WhatsApp pour toujours avec cette fonctionnalité

Mettre l’appel WhatsApp en sourdine lors de la sonnerie

La méthode la plus simple pour faire taire un appel WhatsApp est de le faire pendant qu’il joue. De cette façon, lorsque vous décrochez le mobile et constatez que vous recevez un appel d’un ou plusieurs contacts, appuyez sur le bouton de volume inférieur jusqu’à ce que la barre de niveau sonore atteigne le minimum. De cette façon, vous pourrez désactiver un appel WhatsApp comme s’il s’agissait d’un appel téléphonique normal.

Mettre en sourdine tous les appels WhatsApp

Si vous n’êtes pas directement intéressé par la sonnerie des appels WhatsApp, vous pouvez les couper tous à partir des paramètres de l’application. Ainsi, vous n’aurez plus à vous soucier de réduire manuellement le son du téléphone. Pour mettre en sourdine tous les appels WhatsApp, procédez comme suit:

Entrez WhatsApp et cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu d’options qui apparaît, cliquez sur « Réglages ». Accéder à la section « Notifications ». Dans la section « Appels », cliquez sur « Ton ». Ne rien sélectionner » comme sonnerie WhatsApp pour les faire taire tous.

5 astuces pour se déconnecter de WhatsApp

Mettre en sourdine les appels WhatsApp d’un contact

Enfin, si vous avez un contact que vous trouvez pénible avec les appels de WhatsApp et que vous souhaitez ignorer leurs communications, vous pouvez choisir de couper individuellement leurs appels. Ce processus simple peut être effectué à partir de l’application WhatsApp en suivant ces étapes:

Entrez dans l’application WhatsApp et accédez à la conversation avec le contact dont vous souhaitez couper les appels. Cliquez sur leur nom pour accéder à votre page de profil. Appuyez sur « Personnaliser les notifications ». Cochez la case « Notif. personnalisé « . Dans le même menu, cliquez sur « Tono », dans la section « Notifications d’appel ». Sélectionnez l’option « Aucun » pour couper le son des appels du contact.

Et c’est à quel point il est facile et rapide de couper les appels WhatsApp en utilisant 3 méthodes différentes. Vous avez déjà vu qu’en quelques secondes, vous pouvez modifier la configuration de la plateforme de messagerie pour que les appels d’autres contacts ne vous dérangeront plus.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, WhatsApp

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂