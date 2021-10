Faire ses adieux à la chanson thème de l’émission de télévision

La semaine dernière, nous avons perdu Peter Scolari. Son décès a été une perte ressentie par des générations de personnes qui l’admiraient ainsi que son travail. Nous avons également vu Michael J. Fox célébrer le 20e anniversaire de sa fondation dédiée à la recherche sur la maladie de Parkinson, qui a atteint 1 milliard de dollars pour trouver un remède à la maladie. Les deux, les histoires du décès de Scolari et la bataille continue de Fox, m’ont amené à me remémorer leur carrière et à revenir aux classiques qui nous ont fait tomber amoureux des jeunes acteurs dans les années 80. Mêlé aux histoires de perte et de triomphe, j’ai poussé le jeu sur un épisode de Bosom buddies. Le montage du spectacle mêlé à l’introduction des personnages sur la musique de ‘My Life’ de Billy Joel m’a fait monter les larmes aux yeux.

Ma sœur et moi avons adoré ce spectacle ; nous avons même nommé nos poissons rouges Kip et Henry. Bien que cela puisse ne pas bien se passer dans le climat actuel (l’histoire était centrée sur des hommes tirant sur une femme, se faisant passer pour des femmes pour capitaliser sur le faible loyer du seul complexe d’appartements pour femmes), les histoires qui entouraient les jeunes hommes étaient des femmes faisant à leur manière selon leurs propres termes, nous étant donnés dans un format comique. Cela montrait également que Kip et Henry se rendaient compte qu’être une femme n’était pas facile. Et nous revenons à la chanson thème, ‘My Life.’ Cela a mis la table pour ce que nous étions sur le point d’être servis, des gens qui tracent leur propre chemin, « Allez de l’avant avec votre propre vie, laissez-moi tranquille. »

Bien sûr, vivre nos vies en regardant Michael J. Fox persévérer a été une inspiration pour le monde. Nous ne pouvons qu’espérer que si nous sommes frappés par une tragédie, nous aurons la moitié de la force et de la grâce que Fox a montrées au monde. Si vous ne voulez pas passer du temps à vous rassembler après avoir regardé un épisode de Les liens familiaux, je vous suggère de l’ignorer. Dès que les premières notes frappent, les picotements commencent, et par la terminaison « sha-la-la-la… » Oubliez ça, passez les mouchoirs. Le montage, l’introduction de la famille, la chanson sentimentale ; vous pourriez être en retard au travail, mais vous pourriez être encore plus tard, parce que vous devez simplement voir à quoi les Keaton ont affaire cette semaine de 1980 quelque chose.

J’ai eu cette conversation/débat sur l’art de la chanson thème de l’émission de télévision à plusieurs reprises. J’ai reproché aux réseaux de l’avoir supprimé progressivement à la place d’une autre publicité. Nous sommes passés de chansons à thème chéries que nous avons chantées avec notre famille et nos amis, au jingle de 15 secondes jusqu’aux sons annonçant le début du spectacle, nous faisant sortir de la cuisine. J’ai un frère de 20 ans mon cadet qui est dérouté même par le concept, sans parler d’une salle remplie de gens qui s’éclatent avec une interprétation passionnée du À votre santé chanson du thème. Il est livré avec la même exubérance d’un cri de ralliement lors d’un match de football au lycée. Des sourires sont sur les visages de tout le monde lorsqu’ils se terminent par « Tu veux être là où tout le monde connaît ton nom. »

Lorsque Netflix a inauguré le catalogue innovant et avant-gardiste de divertissements télévisés et cinématographiques et que d’autres streamers ont suivi, j’ai dit naïvement que nous allons récupérer nos chansons thématiques ! Ces réseaux de voleurs de chansons à thème n’avaient pas besoin d’insérer une autre publicité, et nous aurions à nouveau notre cri de ralliement pour nos programmes préférés ! Mais, bien sûr, nous ne le ferions pas. Les streamers auraient l’effet inverse absolu. La chanson thème est devenue obsolète. Tout son objectif était de vous présenter un programme et de vous familiariser avec les personnages, où vous pouviez plonger dans le froid, dans le sixième épisode de la troisième saison de la série et savoir généralement dans quoi vous vous embarquiez. Nous n’avons plus besoin de rien de tel. RIEN. Et nous ne sautons certainement pas au milieu d’un spectacle; quel genre de psychopathe fait ça ?! Nous commençons simplement par le début.

J’avais l’habitude de secouer les poings contre les réseaux pour avoir supprimé progressivement la chanson qui mettrait la table, vous ferait jazzer, vous gonflerait pour notre prochain épisode de l’histoire. C’était peut-être eux au début, mais maintenant ? C’est nous! Nous le choisissons à chaque fois que nous regardons. On stream et on se gave. C’est ainsi que la plupart d’entre nous consommons nos divertissements télévisés. « Skip Intro » est le seul choix. Ramenez-nous à notre histoire, déjà ! Vous pensez que j’ai besoin d’être présenté à ce spectacle ?? Je regarde depuis 4 heures, vas-y ! Certains programmes nous traitent toujours avec une chanson thème, mais peu semblent avoir été écrits pour le spectacle lui-même. L’idée semble étrange maintenant. J’adore la chanson thème de la première saison de Vrai détective, mais personne ne la chante avec moi quand je l’évoque. Je ne connaîtrais pas les mots même s’ils le connaissaient.

Donc, je l’ai accepté. À contrecœur. J’allais plaider en faveur du retour de la chanson thème de l’émission de télévision, mais ce qui les rendait spéciaux n’était pas seulement la forme d’art elle-même, c’était qu’ils étaient associés à la façon dont nous consommons notre divertissement en masse. C’était l’expérience partagée d’une nation sur la même longueur d’onde, du moins aux heures de grande écoute. Nous sommes tous retournés à l’école ou au travail avec les mêmes sentiments ou histoires en tête. C’était le refroidisseur d’eau, le discours de récréation d’une nation. Et nous avions notre chanson, que si vous étiez dans le club, vous pouviez partager la poignée de main secrète, juste en chantant.

Je voulais poster quelques dix ou vingt tops, mais la liste ne cessait de s’allonger. Au lieu de cela, j’ai trouvé ce petit jeu avec lequel nous avons tous rigolé pendant le week-end. La vidéo joue 15 secondes d’une chanson thème de la télévision, puis révèle la réponse. J’ai gagné, mais de justesse. Qui diable se souvient du thème pour Crête du faucon?! Voici la première et la deuxième partie des thèmes des années 80. Ils en ont pour toutes les époques de la télévision. Vous pensez que j’exagère quand je dis prenez les mouchoirs, mais ce week-end, nous n’avons eu aucune chance contre le feu rapide de la nostalgie. Aux chansons à thème télévisées de ma jeunesse, merci d’être un ami.

Sujets : Liens familiaux