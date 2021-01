Faire sauter les lieux de pêche dans la saison 5 de Fortnite

Il y a plusieurs endroits où nous devons aller et faire exploser les zones de pêche dans Fortnite Season 5. Nous vous montrons le meilleur.

Exploiter les zones de pêche C’est l’une des missions que nous avons cette semaine dans Fortnite Chapter 2 Season 5. Il y a plusieurs endroits où nous pouvons aller bombarder des bancs de poissons. Ce que nous devons faire, c’est d’abord collecter des grenades. Nous les retrouverons facilement sur la carte. Le bazooka nous sert également, bien que le bazooka ou lanceur de missiles soit quelque chose de plus compliqué à obtenir.

Une fois avec des grenades en notre possession, il nous faut aller dans les zones que le jeu nous demande et lancer les grenades sur le banc de poissons. Lorsque tous les poissons exploseront, ils monteront dans les airs avec des armes, des canettes et plus encore. Vous devez le faire trois fois chacun. Une autre façon de faire sauter des bancs de poissons est d’utiliser l’arme intégrée aux bateaux à moteur du jeu.

À propos, les endroits où faire sauter les lieux de pêche à Fortnite sont Angry Stacks et Burning Sands.

