Faire place au neuf en vendant l’ancien

L’été apporte le réveil de toute la nature et la chaleur du soleil, mais aussi le désir d’ordre et de propreté qui rendent chaque maison active dans le nettoyage de printemps méticuleux et classique. Pour ce faire, les outils du métier ne manquent pas et des boîtes volumineuses où vous pourrez ranger tout ce que vous ne voulez plus utiliser chez vous: une lampe rétro, une série de bandes dessinées de super-héros, un ordinateur ou tout simplement les cartes à jouer d’un enfant. qui a quitté « le nid ». Ou, peut-être, tout ce qui nous lie à un amour qui est maintenant terminé, comme l’illustre habilement The Jackal dans cette vidéo.

Tout objet doit être réévalué

Il y a ceux qui donnent tout à leurs amis, ceux qui pensent à la cave déjà pleine et ceux qui décident de tout mettre dans leur voiture, une destination insulaire écologique. Pourtant, tout ce que nous n’utilisons pas ou n’apprécions pas est sur la liste de souhaits de quelqu’un d’autre qui ferait n’importe quoi pour l’obtenir. Bien sûr, tout le monde ne peut pas trouver dans ses placards une batte de baseball comme celle de Shoeless Joe Jackson, qui s’est vendue 577 000 €, mais de nombreuses offres surprenantes nous attendent. Choisissez simplement la bonne plateforme, comme celle désormais emblématique qui relie les gens qui vendent et achètent depuis 26 ans: eBay est le marché avec une très longue histoire de succès et de crédibilité.

eBay, une communauté d’acheteurs curieux

Une vitrine qui parvient à connecter une très grande communauté de personnes qui compte plus de 6 millions d’acheteurs actifs rien qu’en Italie. Mais les publicités dépassent le milliard et demi dans le monde, ce qui témoigne du fait que sur eBay, vous pouvez trouver et vendre de tout, des objets d’occasion aux nouveaux, des objets vintage aux objets de collection. Et de penser que son fondateur, Pierre Omidyar, qui en 1995 n’avait que 28 ans, voulait créer un simple lieu virtuel (Auction Web) où réaliser des ventes aux enchères à distance. Le succès est venu presque immédiatement: à peine deux ans après la vente aux enchères d’un pointeur laser cassé, le nombre d’enchères organisées était de 2 milliards et à partir de ce moment, il a changé son nom en eBay.

Une plateforme intuitive et sécurisée

Ensuite, il est facile de comprendre comment tout objet conservé dans la maison ou le garage et non utilisé, peut devenir utile pour d’autres et aussi un moyen de gagner de petites ou grandes sommes. La technologie utilisée par eBay est simple et intuitive et tout le monde peut vendre quelque chose en quelques minutes: juste un appareil et une connexion et la plateforme s’occupe du reste. Il y a deux façons de vendre: l’une est le mode «Achetez-le maintenant» et l’autre, classique, est l’enchère, dans laquelle vous appréciez de voir à quel point un produit parvient à déclencher la «concurrence» entre les acheteurs après avoir entré une base minimale.

Ce n’est que sur eBay que de nombreux objets inattendus reviennent à la vie

Si vous possédez des objets de valeur immatérielle, le résultat pourrait aussi être inattendu: l’histoire de la plateforme regorge d’exemples d’offres très spéciales et rentables comme la mise aux enchères d’une ville du désert entière (Albert) au Texas pour 2,5 millions de dollars, un pot contenant un fantôme pour 55 mille dollars, un toast français laissé par Justin Timberlake pour mille dollars ou le signe Hollywood pour 450 mille dollars. Par conséquent, si l’on songe à débarrasser les étagères des vinyles ayant appartenu à l’oncle, à retirer le fauteuil vintage en soie chinoise du début du XXe siècle, ou simplement à éliminer un vieil ordinateur portable pour en acheter un nouveau et plus performant, rappelons-nous que pour mille raisons pour lesquelles ils pourraient valoir beaucoup, même si nous ne le savons pas: essayons de les mettre sur eBay et amusons-nous à les découvrir.

