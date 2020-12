Faire le (Up) Grade: Le Seigneur des anneaux et les trilogies Hobbit

Le voyage de six films de Peter Jackson à travers la Terre du Milieu fait le saut en 4K Ultra HD cette semaine et ils sont incroyablement magnifiques.

Nous sommes fermement à la prochaine étape des médias cinématographiques avec 4K Ultra HD, ce qui signifie que de nombreux films font le saut vers les derniers et les plus grands. Les cinéphiles se retrouvent confrontés au choix de faire évoluer leurs collections pour leurs favoris, mais ce n’est pas toujours facile… C’est là que nous intervenons! Avec certains de ces films plus anciens faisant la transition vers la dernière plate-forme médiatique, il n’est pas nécessairement nécessaire de faire une toute nouvelle «critique» des films. Après tout, beaucoup de ces films sont des films que vous avez déjà regardés / appréciés et il n’y a aucune raison de ressasser ce qui les rend géniaux. Au lieu de cela, nous lancerons une nouvelle série d’articles spécifiquement pour ces types de titres afin de vous aider à déterminer si le passage au nouveau format vaut la peine d’être repris ou si vous devez vous en tenir à ce que vous avez pour le moment.

Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit les trilogies sont enfin disponibles dans le dernier format de divertissement à domicile HD. Bien que je sois bien connu comme le Guerres des étoiles mec, l’adaptation du monde fantastique de Tolkien a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Enfer, je me souviens avoir ramassé Communauté de l’Anneau de retour sur VHS et j’ai repris la série sur à peu près tous les formats depuis. En tant que tel, j’étais très impatient de mettre la main sur ces nouveaux transferts 4K, qui étaient supervisés par Peter Jackson lui-même.

Assez drôle, WB a eu la gentillesse de me connecter avec les premières copies de ces ensembles au moment où je me dirigeais vers la pause de Thanksgiving. C’est étrange, mais j’ai toujours associé les films à Thanksgiving. Principalement parce que quand j’étais plus jeune, la pause de Thanksgiving était à peu près le meilleur moment pour moi pour profiter des films (et des jeux liés) sortis ces deux derniers mois. C’était donc vraiment chouette de pouvoir profiter de ces nouveaux transferts pendant cette période de vacances (décidément différente).

Warner Bros. l’a tué dans ses versions 4K UHD cette année, et ces deux collections de trilogies ne sont pas différentes. Ils sont incroyables. Je veux dire, super googly-moogly, je ne peux pas expliquer complètement à quel point ces transferts sont impressionnants. La correction des couleurs est phénoménale avec le HDR et l’image est limpide.

La bande-son Dolby Atmos n’est pas en reste et vous plonge complètement dans le monde de Tolkien. Qu’il s’agisse d’entendre les pas tonitruants des Orcs qui approchent, jusqu’aux grincements et gémissements subtils des Ents marchant / combattant, vous pouvez sentir le monde prendre vie. Il est bien équilibré, donnant la priorité au dialogue même lorsque les sons de la bataille éclatent autour de vous.

J’ai dit clairement que je préfère le le Seigneur des Anneaux trilogie terminée Le Hobbit des films. Je ne reviendrai pas dans tout cela ici, mais ce coffret est tout aussi impressionnant d’un point de vue technologique. Je pense que les films originaux résistent certainement mieux, et les transferts 4K montrent clairement que certains VFX de Hobbit… ne fonctionnent tout simplement pas.

Pour une raison quelconque, cependant, j’ai toujours apprécié les éditions étendues de Hobbit plus que les versions théâtrales. Il semble étrange que je n’aime pas le film au départ, mais en quelque sorte PLUS de ces films fonctionnent mieux pour moi. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas un problème car les deux coffrets incluent à la fois les versions théâtrales et les versions étendues de chaque film. Quelle que soit votre préférence de visionnage, vous avez la possibilité de profiter de tout cela.

Le plus gros problème avec ces versions pour les fans, cependant, est le manque de tout type d’extras. Ce ne sont que les films eux-mêmes sans aucune des nombreuses fonctionnalités spéciales qui ont été incluses dans les versions précédentes. Cette sortie «film uniquement» est fantastique dans sa présentation, mais WB a déjà annoncé une «édition collector ultime de la Terre du Milieu» plus complète qui comprendra les films, ainsi que toutes les nouvelles fonctionnalités bonus à un moment donné l’année prochaine.

Pour cette raison, j’ai pu voir certains fans avoir du mal à justifier les 90 € (chacun) pour ces versions lorsque des versions de luxe sont en route. Cela dit, ils sont toujours impressionnants et les cinéphiles seront plus que impatients de regarder. Même sans les bonus, ceux-ci valent la peine d’être ramassés pour leurs prouesses techniques et leur beauté. Si vous ne pouvez pas attendre l’année prochaine ou si vous n’êtes pas intéressé par tout le contenu bonus, il n’y a absolument aucune raison pour que les fans sautent ces versions 4K UHD.

Tous les deux Le Seigneur des Anneaux et Les trilogies Hobbit sera disponible le 1er décembre en 4K UHD. C’est un très bon cadeau de Noël pour les cinéphiles!

[Note: Links included are affiliate links.]