Faire le (Up) Grade – La collection Indiana Jones 4K

Paramount a fêté ses 40 ans Indiana Jones en donnant aux quatre films la mise à niveau 4K, et ils sont ridiculement impressionnants.

Nous sommes fermement dans la prochaine étape des médias cinématographiques avec 4K Ultra HD et cela signifie qu’un tas de films font le saut vers les derniers et les meilleurs. Les cinéphiles se retrouvent devant le choix de faire évoluer leurs collections vers leurs favoris, mais ce n’est pas toujours facile… C’est là que nous intervenons ! Avec certains de ces films plus anciens faisant la transition vers la dernière plate-forme médiatique, il n’est pas nécessairement nécessaire de faire une toute nouvelle « revue » des films. Après tout, beaucoup d’entre eux sont des films que vous avez déjà regardés / appréciés et il y a peu de raisons de ressasser ce qui les rend géniaux. Au lieu de cela, nous lancerons une nouvelle série d’articles spécifiquement pour ce type de titres pour vous aider à déterminer si le passage au nouveau format vaut la peine d’être repris, ou si vous devez vous en tenir à ce que vous avez pour le moment.

La franchise emblématique, qui a contribué à redéfinir notre façon de penser les stars d’action et les aventures héroïques, a enfin fait son chemin vers la 4K. Je ne vais pas m’asseoir ici et insister sur la grandeur de ces films, les classer ou tenter de vous convaincre que Royaume du crâne de cristal est en fait assez bon. Il y a de fortes chances que vous vous soyez déjà forgé votre opinion sur tous ces films, après tout ce qu’ils existent depuis quatre décennies !

Cela dit, je vous encourage quand même à donner une autre montre à chacun des films de la collection. Pour être honnête, même si j’aime ces films, il n’y en a que quelques-uns que je regarde avec une certaine régularité. Enfer, je ne pourrais pas te dire la dernière fois que je me suis assis pour regarder Temple maudit….Jusqu’à cet ensemble.

Alors que ce n’est toujours pas mon préféré Inde film, et comporte quelques moments « yikes », le temps passé loin de celui-ci a certainement adouci mon point de vue sur celui-ci. Sans parler du fait que je pensais que mes yeux allaient fondre. Sérieusement, j’avais l’impression de regarder un film qui a été fait hier plutôt qu’il y a des décennies.

Chaque film de cet ensemble apporte le même niveau de qualité, principalement parce que les transferts 4K ont été effectués à l’aide des négatifs de film originaux. C’est donc à peu près aussi clair et non filtré Indiana Jones comme vous pouvez l’obtenir. L’enfer, même Royaume du crâne de cristal, le plus récent des films et le premier à sortir sur Blu-ray, semble mieux que n’importe quelle version précédente.

Bien que j’ai toujours apprécié le quatrième film (je sais qu’il comporte de nombreux problèmes), la plus grande plainte que j’ai toujours eue est que quelque chose dans l’image ne me semblait pas Indiana Jones. Il a toujours été difficile pour moi de l’expliquer et de le cerner exactement, mais j’ai été stupéfait de voir le transfert 4K éliminer ce problème. Sérieusement, cela ressemble aux films précédents (visuellement) d’une manière qu’il n’avait pas auparavant.

Tout autour, les aspects techniques de cette réédition sont bluffants. Les visuels sont impeccables et le mixage du son surround est parfait. Mieux encore, les films sont livrés avec toutes les fonctionnalités spéciales précédemment publiées. Donc, si vous avez manqué ces versions des films, vous pouvez tout obtenir ici dans cet ensemble chic. Le livret de collection est également un ajout intéressant, offrant des images des coulisses de la réalisation de tous les films.

Dans l’ensemble, la collection 4K Ultra HD est tout ce qu’un fan peut souhaiter et plus encore. L’emballage est lisse et idéal pour les collectionneurs, tandis que le transfert des films lui-même est parmi les meilleurs que j’ai vus. Même si vous vous êtes convaincu que vous n’aimez que certains films d’Indiana Jones, ce coffret vaut largement le prix d’achat. C’est le meilleur que ces films aient jamais regardé.

Indiana Jones 4-Movie Collection est maintenant disponible en 4K Ultra HD.

[Note: Post contains affiliate links.]