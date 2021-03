Faire le (Up) Grade – Godzilla 2014

Juste à temps pour sa prochaine rencontre sur grand écran, le film qui a lancé le « MonsterVerse » moderne a reçu le traitement 4K et il est absolument magnifique!

Nous sommes fermement dans la prochaine étape des médias cinématographiques avec 4K Ultra HD, ce qui signifie que de nombreux films font le saut vers le dernier et le plus grand. Les cinéphiles se retrouvent confrontés au choix de faire évoluer leurs collections pour leurs favoris, mais ce n’est pas toujours facile… C’est là que nous intervenons! Certains de ces films plus anciens faisant la transition vers la dernière plate-forme médiatique, il n’est pas nécessairement nécessaire de faire une toute nouvelle «critique» des films. Après tout, beaucoup d’entre eux sont des films que vous avez déjà regardés / appréciés et il y a peu de raisons de ressasser ce qui les rend géniaux. Au lieu de cela, nous lancerons une nouvelle série d’articles spécifiquement pour ces types de titres afin de vous aider à déterminer si le passage au nouveau format vaut la peine d’être repris, ou si vous devez vous en tenir à ce que vous avez pour le moment.

Si vous êtes comme moi et que vous aimez regarder les films précédents dans une franchise alors que vous vous préparez à regarder le dernier film, alors avoir Garteh Edwards ‘ Godzilla le redémarrage arriver en 4K cette semaine était assez fortuit. Assez drôle, j’avais en fait regardé le film, dans le cadre de ma Godzilla contre Kong, sur HBO Max et LITTÉRALEMENT le même jour, la copie 4K Ultra HD est arrivée par la poste de Warner Bros.

En tant que tel, j’ai été en mesure de faire une comparaison côte à côte assez précise après avoir juste regardé une version, puis posé des yeux sur le nouveau transfert 4K. J’ai toujours aimé ça Godzilla film. Bien qu’il soit plus léger sur l’action du monstre, il parvient à capturer le sens de l’échelle et du punch que tant d’autres tentatives n’ont pas réussi à apporter. Ça et c’est un putain de beau film, avec des séquences époustouflantes (comme le halo jump) qui éblouissent même maintenant.

En cela, le nouveau transfert 4K est vraiment incroyable. Le film, dans l’ensemble, est du côté le plus sombre de la palette de couleurs, ce qui peut rendre certains moments plus difficiles à voir. Bien que mon souvenir de l’avoir vu dans les salles de cinéma soit un peu brumeux, je tiens à dire que la sortie blu-ray du film était encore plus sombre et difficile à comprendre une grande partie de l’action.

Ce n’est pas un problème en 4K / HDR, cependant, et c’est absolument le meilleur que le film ait jamais regardé. Les noirs dans le transfert sont ridiculement profonds, permettant à tout le reste du cadre de ressortir. Cela apporte plus de profondeur aux scènes d’action, tout en clarifiant certains moments qui auraient été faciles à manquer dans la version précédente du film. Ce qui est amusant car l’ensemble 4KUHD comprend le même transfert blu-ray.

Malheureusement, il n’y a pas de nouvelles fonctionnalités bonus incluses dans cette version, mais elle est livrée avec tout ce que la version précédente de Blu-ray avait. Il y a de fortes chances que vous ne changiez pas d’avis d’une manière ou d’une autre concernant le 2014 Godzilla redémarrer, mais cette version est absolument la meilleure que le film ait jamais regardée. J’apprécie toujours beaucoup ce film et pouvoir obtenir cette qualité vaut bien le prix de la mise à niveau.

Godzilla (2014) 4K Ultra HD est maintenant disponible.

[Note: Post includes affiliate links.]