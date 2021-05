Faire le (Up) Grade – Big Fish

L’histoire époustouflante de Tim Burton sur la vie et la mort arrive sur 4K Ultra HD pour la première fois cette semaine et cela vaut la peine d’être repris.

Nous sommes fermement dans la prochaine étape des médias cinématographiques avec 4K Ultra HD, ce qui signifie que de nombreux films font le saut vers le dernier et le plus grand. Les cinéphiles se retrouvent confrontés au choix de faire évoluer leurs collections pour leurs favoris, mais ce n’est pas toujours facile… C’est là que nous intervenons! Certains de ces films plus anciens faisant la transition vers la dernière plate-forme médiatique, il n’est pas nécessairement nécessaire de faire une toute nouvelle «critique» des films. Après tout, beaucoup d’entre eux sont des films que vous avez déjà regardés / appréciés et il y a peu de raisons de ressasser ce qui les rend géniaux. Au lieu de cela, nous lancerons une nouvelle série d’articles spécifiquement pour ces types de titres afin de vous aider à déterminer si le passage au nouveau format vaut la peine d’être repris, ou si vous devez vous en tenir à ce que vous avez pour le moment.

Depuis sa sortie en 2003, Gros poisson a été parmi mes films préférés (et probablement mon film préféré de Tim Burton). Rempli de superbes graphismes et d’une histoire à la fois réconfortante et épuisante sur le plan émotionnel, il y a beaucoup à aimer. Chaque visionnage réussit à se sentir comme la première fois et ce n’est qu’un conte de fées moderne et amusant.

Comme c’est toujours le cas pour Tim Burton, un style visuel très distinct est donné au film. Sans insister sur le fait: c’est magnifique. En tant que tel, j’étais vraiment excité de voir cela arriver au format 4K et cela ne déçoit pas.

Le transfert 4K est ridiculement propre et fluide. L’image apparaît pratiquement hors de l’écran, mettant en évidence les moments les plus colorés du film, tout en ajoutant de la profondeur globale. Le film avait déjà l’air bien, mais en 4K, c’est époustouflant.

Le transfert du son est ici traité de la même manière, ce qui permet aux bruits subtils d’être entendus sans qu’aucun dialogue ne soit maîtrisé. Vraiment, pendant les scènes de cirque, j’avais l’impression d’être au milieu de tout avec Edward Bloom (Ewan McGregor) alors que les interprètes travaillaient à la fois sur et hors de l’écran.

Sony a apporté la marchandise à cette version 4K et même si vous possédez Gros poisson dans plusieurs versions (comme moi), cela vaut vraiment la peine d’être mis à niveau. J’avais l’impression de regarder un tout nouveau film sorti le week-end dernier, plutôt que quelque chose qui est sorti il ​​y a près de 20 ans. C’est de loin le meilleur que ce film, déjà beau, ait été présenté.

Gros poisson est disponible sur 4K Ultra HD dès maintenant.