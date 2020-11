Faire fonctionner des applications Android sous Windows est un défi différent de celui des applications iOS exécutées sur Mac M1

Microsoft a été jaloux. Que les Mac équipés de la nouvelle puce M1 peuvent exécuter des applications iOS et iPad OS de manière native? Eh bien ale, ils offriront également un support pour les applications Android (presque) nativement grâce au projet Latte récemment dévoilé.

Les plates-formes de bureau de Microsoft et d’Apple donnent également un clin d’œil aux applications mobiles Android et iOS, mais à moins que les choses ne changent, ce soutien doit surmonter de grands obstacles à la fois sur Windows et macOS.

Problème 1: les applications mobiles ne doivent pas avoir l’air mobiles

Tous ceux qui ont essayé d’exécuter des applications iOS sur le nouveau Mac avec la puce M1 d’Apple le disent clairement: cette option, bien que curieuse, fonctionne toujours d’une manière qui au mieux médiocre.

De nombreuses applications ne sont pas prêtes à être exécutées avec une souris et un clavier, et ils ne sont pas non plus prêts à s’adapter à un format d’écran totalement différent même si des projets comme Catalyst ont permis aux développeurs de déplacer des applications d’iPadOS vers macOS relativement facilement.

Le problème est que ces applications ils ne s’adaptent pas, et s’ils le font, ils ne le font généralement pas complètement. L’un des exemples que nous avons le plus vu dans ces analyses est celui du client HBO pour regarder ce contenu en streaming.

Lorsque vous l’ouvrez sur un iPhone ou un iPad, tout fonctionne très bien, mais les choses changent lorsque nous l’exécutons sur un Mac avec une puce M1: sur ces ordinateurs la fenêtre ne peut pas être redimensionnée, mais vous ne pouvez même pas mettre le contenu en plein écran.

Avec cela et avec de nombreuses applications, la solution semble à la portée des développeurs, qui ils pourraient bientôt adopter un meilleur comportement, mais aujourd’hui les applications mobiles sont toujours mobiles même si on les voit sur le bureau: elles ne s’adaptent pas, et c’est la première chose qu’elles doivent faire.

L’avenir des iPad pourrait se compliquer si les MacBook finissaient par proposer un écran tactile.

Ce problème est plus que susceptible d’affecter les applications Android lorsque Microsoft offrir ce sous-système windows pour android, qui se comportera de manière similaire au sous-système Windows pour Linux (WSL) et que la société de Redmond souhaite lancer avec son Projet Latte.

On s’attend à ce que les développeurs n’aient pas à apporter de modifications à leurs applications, ce qui ils devront juste reconditionner en MSIX puis soumettez-les pour approbation par le Microsoft Store.

Il sera intéressant de voir comment Microsoft résout ce problème d’adaptabilité des applications Android, qui devraient se comporter de manière similaire à ce que nous avons vu ces années avec cette initiative merveilleuse et infructueuse d’applications universelles.

Microsoft voulait que les développeurs puissent créer une application et elle se comporterait parfaitement, que nous l’exécutions sur un téléphone mobile ou que nous l’utilisions sur un PC avec un moniteur 4K de 32 pouces. Les osiers étaient là pour réaliser Boostez Windows 10 également sur mobile, mais comme nous le savons chez Microsoft, ils ont fini par jeter l’éponge. C’est dommage.

Problème deux: les applications touchent

L’autre gros problème pour cette prise en charge de l’application mobile iOS ou iPadOS sur macOS c’est dans la manière d’interagir avec eux: Il est possible de jouer parmi nous, par exemple, mais le faire avec la souris et le clavier est « bizarre ».

L’idéal ici, bien sûr, est avoir un écran tactile. Plusieurs ont été ceux qui ont fait allusion à cela après la sortie de certains MacBook Air et MacBook Pro qui n’ont toujours pas d’écran tactile et qui sont quelque peu «boiteux» lorsqu’ils sont utilisés avec des applications qui ont été développées pour être touchées.

Cela changera-t-il à l’avenir? Apple a toujours semblé rejeter l’idée: les écrans tactiles sont le truc iPad, disent-ils, mais ce qu’ils disent et ce qu’ils arrêtent de dire est très différent: en juin 2020, un brevet lié à un capteur tactile ultra-fin est apparu, et en fait quelque chose comme ça a déjà été discuté en 2013.

Dans les ordinateurs portables Windows, les choses sont très différentes: nous apprécions depuis longtemps les écrans tactiles des ordinateurs portables non convertibles et non convertibles, et bien que le support tactile semble être gaspillé et n’est pas largement utilisé par certains utilisateurs, le support Applications Android rendrait ce type d’option particulièrement intéressant.

Cet avantage des ordinateurs portables Microsoft contraste avec un inconvénient qu’Apple a bien résolu: la distribution de ces applications est parfaitement maîtrisée via l’App Store, mais il ne semble pas facile que Microsoft puisse accéder à Google Play puisque Google ne l’autorise que sur les appareils Android ou Chrome OS. Une alliance pourrait être intéressante pour les deux entreprises, mais pour l’instant il n’y a pas de nouvelles à ce sujet.