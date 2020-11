Faire du shopping le vendredi noir et soutenir le commerce local est possible. Savez-vous comment?

Nous savons tous que nous vivons des temps étranges. Très rare. Maintenant, ce que nous avions comme d’habitude est quelque chose de nouveau et nous devons tous garder nos distances, mettre des masques … mais, en même temps, nous devons tous être ensemble. Et plus uni que jamais. Aidez-nous maintenant, bref, que la situation est délicate.

Novembre arrive et, avec lui, le Réductions du Black Friday. Allons-nous descendre dans la rue? Oui, on peut sortir, mais il est recommandé de ne le faire que pour l’essentiel. Et nous pouvons acheter en ligne: c’est rapide, c’est sûr et, mieux encore, c’est confortable. Pas de files d’attente, pas d’attente. Tu le veux? vous l’avez.

Mais, bien sûr, n’achetez nulle part. Le commerce local traverse une période difficile. Les grandes entreprises veulent leur part du gâteau et la réclament, laissant les magasins de quartier quelque peu impuissants. Oui l’Union fait la force.

Qu’est-ce que Mielectro? acheter chez Mielectro fr acheter dans votre magasin de quartier, votre magasin de confiance, celui où vous vous rendez parce qu’ils savent ce dont vous avez besoin et, s’ils ne le font pas, avec deux phrases que nous disons, ils sont déjà clairs à ce sujet. Ils conseillent et aident. Et, accessoirement, nous aidons à activer l’économie locale, des entrepreneurs qui parient sur la qualité et le service de proximité.

Acheter chez Mielectro, c’est continuer à miser sur les magasins de quartier. Des magasins qui, bien sûr, s’inscrivent au Black Friday pour proposer les meilleures offres et nous les renvoyer chez eux

Mielectro: 350 magasins de quartier et plus de 13000 produits

Nous pouvons acheter chez Mielectro en ligne et recevoir les produits à domicile (ou les commander et les récupérer en magasin) en 24 ou 48 heures. Notre magasin d’électroménagers spécialisé est sur Internet et nous pouvons y acheter en toute confiance l’argent ira au magasin en entier, un établissement local.

Lorsque vous achetez sur Mielectro.es, vous achetez avec les mêmes garanties qu’en personne et la commodité supplémentaire de laisser les appareils ménagers à la maison, prêts à l’emploi. De plus, ils retirent le précédent gratuitement. Pour que nous n’ayons à nous soucier de rien d’autre que de commencer à profiter de nos achats.

Sur cette carte, nous pouvons voir si notre ville a un magasin Mielectro à proximité. Si nous n’en trouvons pas, rien ne se passe: nous ouvrons Mielectro.es et cherchons ce que nous voulons, nous le demandons et en un jour nous l’avons chez nous. Et, encore une fois, nous ne pouvons pas oublier que l’argent ira à une petite ou moyenne entreprise.

Offres Mielectro pour le Black Friday: cadeaux ou caprices à l’avance

Téléphones portables

Pour ouvrir la bouche, rien de mieux qu’un téléphone intelligent milieu de gamme qui répond aux exigences que tout produit avec bon rapport qualité prix: Samsung Galaxy A71.

écran Super Amoled 6,7 po et Full HD +, quatre caméras arrière et un selfie haute résolution, un processeur à huit cœurs, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4500 mAh à chargement rapide.

Son prix? 299 euros, un prix inférieur, même, à celui vu dans d’autres grandes boutiques en ligne. Le prix normal de ce mobile est de 479 euros, donc nous économiserions 180 euros.

Autre téléphone intelligent L’offre très intéressante appartient à la marque Realme, un standard du milieu de gamme qui n’a que quelques années de vie. Le Realme 7, un mobile avec Écran Full HD + de 6,5 pouces, quatre caméras et selfie, processeur à huit cœurs avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une grande batterie de 5000 mAh par 239 euros et une réduction de 10 euros sur le prix officiel.

Enfin, un téléphone pour ceux qui n’ont pas besoin de se vanter et ne veulent pas dépenser plus de 100 euros sur un: nous avons chez Mielectro le téléphone TCL 10SE avec Écran de 6,52 pouces et résolution HD +, un processeur huit cœurs, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, une triple caméra arrière et selfie et une batterie de 4000 mAh pour un prix de 99 euros (avant 199, soit une remise de -50%).

Appareils

Vous avez besoin renouveler la machine à laver? Eh bien, on peut acheter l’une des marques Samsung avec une remise de -26%: le Samsung WW80J5555FX A +++ construit en acier inoxydable et porte noire, afficher Grande LED qui facilite le programme de lavage. Nous pouvons programmer la fin différée du cycle de lavage et les personnaliser avec une vitesse d’essorage variable. Le tout pour un prix final de 369 euros.

Nous continuons avec LG, maintenant avec le réfrigérateur LG GBB72NSCXN A +++ avec une remise de -46% et des spécifications de hauteur: 32% d’économies d’énergie, 25% plus silencieux, le système NatureFRESH ™ et le compresseur linéaire Inverter contrôlent la température pour des conversations plus longues, refroidit 32% plus rapidement avec régulation d’humidité, adaptation de température pour des produits spécifiques … le tout pour un prix de 649 euros (auparavant 1 199 euros).

Cependant, si vous préférez miser sur la marque Samsung, Mielectro a le combi Samsung RB37J502MSA A +++, No Frost, All Around Cooling (qui permet au réfrigérateur d’être complètement refroidi), technologie Space Max (isolation qui réduit les parois de l’appareil) et moteur Digital Inverter ainsi qu’un tiroir Fresh 0º. Ce réfrigérateur a une réduction de -31% donc nous pouvons l’acheter pour 552,89 euros (avant 799 euros).

Profitez d’une nourriture toujours en bon état, économisez de l’énergie, ayez notre linge prêt à aller où que nous soyons … et que manque-t-il? bien un aspirateur / laveur intelligent, bien sûr.

Dans ce cas, on retrouve le robot de nettoyage de la marque Cecotec Conga 1790 Ultra, compatible avec les assistants intelligents Google et Amazon. Avec 4 fonctions principales (balayages, aspirateurs, vadrouilles et gommages) et 8 modes de nettoyage (Auto, Aléatoire, Bords, Lavage intensif, Pièce, Spirale, Manuel et Retour à la maison), il dispose de capteurs à travers lesquels il effectuera le nettoyage d’une manière plus ordonnée et efficace. Il a un prix de 156,20 euros (Son prix d’origine était de 499 euros, donc une réduction de pas moins de 69% a été appliquée).

la télé

Après avoir commandé les courses et fait la lessive, nous méritons une pause. Et rien de mieux que regarder une série ou un film sur un tout nouveau téléviseur… avec remise. Maintenant, nous pouvons acheter le téléviseur intelligent Samsung QLED QE55Q64T 55 pouces avec résolution 4K, intelligence artificielle et Mega Contrast pour 619,01 euros (prix précédent: 999 euros, une réduction de -38%).

Montre intelligente

Assez assis, il est temps de bouger! et quoi de mieux que de le faire avec certaines des montres connectées que nous pouvons acheter à un prix inférieur grâce aux offres Black Friday de Mielectro: une montre de sport Garmin Fenix ​​5 Plus complète 010-01988-11 avec une remise de -53% et un prix final de 339,99 euros (avant 700 euros): GPS intégré avec TopoActive Maps sur écran couleur, capteur de fréquence cardiaque, bluetooth, capteurs de navigation et jusqu’à 12 jours d’autonomie.

Il est maintenant temps de se reposer. De retour à la maison, nous pouvons continuer à regarder notre nouvelle télé, continuer à profiter de la nourriture en parfait état et mettre, encore une fois, une autre machine à laver. Il est important d’aider l’économie locale et d’adapter nos achats à cette nouvelle normalité dans laquelle nous avons dû vivre. Parier sur Mielectro, c’est parier sur le commerce de quartier.

