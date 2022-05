« Faire des films, c’est durer dans le goût du public »: Octagón

La lutte contemporaine n’est pas comprise sans Octagón. Son grand boom dans les années 90 a dynamisé sa carrière de plusieurs manières. L’un d’eux fut son arrivée au cinéma avec deux films qui ont relancé le cinéma de lutte et sont devenus des succès au box-office : Octagón and Atlantis : Revenge et Octagón and Sacred Mask : Fight to the Death.

Méprisés par beaucoup, critiqués par d’autres, les deux films ont attiré le public. Ils ont provoqué de bonnes entrées au point de rester 16 semaines sur le billboard. Contrairement aux histoires fantastiques qui caractérisaient les films d’El Santo, Octagón a joué dans des complots liés à des affaires criminelles : trafic d’armes et vol d’œuvres d’art.

Avec un petit budget, très dans le ton des contenus de la série B, les films sont devenus des objets cultes au fil du temps. Pour les fans de catch, ils sont une relique incontournable, ou à voir d’innombrables fois. Pour les amateurs de kitsch, ils signifient aussi une sorte de trésor à sauver et à préserver.

30 ans après sa première, nous avons parlé avec Octagón sur le phénomène réalisé par sa silhouette à la fois au-dessus d’un ring et sur grand écran.

Entretien avec Octogone

30 ans se sont écoulés depuis la première des films Octagón and Atlantis : Revenge et Octagón and Sacred Mask : Combat à mort. On va se souvenir de ces films car à l’époque c’était un blockbuster commercial. Aujourd’hui, ils sont cultes.

Oh oui. Octogone et Atlantide, Octogone et Masque Sacré !

Qui a eu l’idée d’emmener le combattant Octagón au cinéma ?

Fernando Pérez Gavilán, le réalisateur. Avant il travaillait chez Televicine. Alberto Pedret a également dû regarder, qui était un acteur de doublage et a fait les voix des personnages qui apparaissent dans le film. L’idée était la leur.

C’est ainsi que j’ai commencé à m’aventurer dans le cinéma. Je pense que faire des films doit perdurer dans le goût du public, et en 1992 nous étions assez forts. Il faudra se rappeler que c’était une scène où le catch refait surface à la télévision. J’ai fait ces films avec Atlantis, qui était l’un de mes partenaires d’acteurs réguliers, et avec Máscara Sagrada, avec qui il avait été le champion national des tiers. À l’Arena México, nous avons fait beaucoup de choses ensemble, cela a suscité l’intérêt pour l’idée d’atteindre le grand écran.

Quand ils te disent « hé, Octagón, on veut faire un film avec toi », qu’as-tu pensé ?

Il était ravi de la vie. Les fans ont été très généreux avec moi et ma carrière, donc le moins que je puisse faire était de rendre cet accord. Le public était très attentif à tout ce qu’il faisait à l’intérieur et à l’extérieur du ring, c’est pourquoi faire des films était très important. C’était une façon de leur donner un autre goût.

Et dans le cinéma des combattants, le précédent que nous avons tous repéré concerne les films d’El Santo. Les as-tu vus?

Oui biensur. El Santo a fait beaucoup de films. Blue Demon et Huracán Ramírez étaient également des lutteurs qui ont réalisé des films. Voir ces films, comme ceux de Santo contra las momies, signifie un beau moment pour le catch dans sa relation avec le cinéma.

Ce n’est pas la même chose d’être devant le public dans une arène que d’être devant une caméra. L’appareil photo s’impose-t-il ?

Oui, ça s’impose. Heureusement, nous étions habitués à la télévision, donc la caméra ne nous était pas inconnue. Ce que nous ne savions pas, c’est comment il a été tourné pour le cinéma. Au fil des jours, nous nous sommes adaptés et nous étions comme des frères, la caméra et nous.

Êtes-vous allé voir le film sans masque pour voir comment le public a réagi ?

Non, je ne suis jamais allé au cinéma pour savoir comment les gens réagissaient. Mais ce qu’Atlantis et moi avons fait, c’est aller au théâtre pour signer des autographes avant que le public n’entre dans les théâtres. Nous vivons de nombreuses anecdotes.

Par exemple, nous n’avons pas eu l’occasion de pouvoir vivre avec des acteurs du casting sur le tournage. Nous ne pouvions pas être avec Manuel Ojeda, Salvador Sánchez, Agustín Bernal et bien d’autres. C’était parce que nous avions fini de nous battre la nuit et que nous allions filmer à l’aube. Ou nous revenions d’un état où nous étions allés nous battre et courir pour filmer. Il n’y avait aucun moyen d’interagir avec eux pendant les trois semaines que durait chaque film.

Qu’est-ce que cela signifiait pour vous que tant de gens soient allés voir le film ?

Ce fut une très grande satisfaction. Octagón et Atlantis : Le match revanche est resté sur le panneau d’affichage pendant 16 semaines. C’était un peu choquant parce qu’il y avait d’autres films qui n’ont pas duré aussi longtemps à l’antenne. Pour nous, c’était fascinant d’être dans les salles pendant 16 semaines et d’aller dans les salles pour interagir avec le public avant qu’il n’entre dans la salle.

Octagon est un personnage de film du nom. Souvenons-nous du film dans lequel Chuck Norris a joué.

Le nom de mon combattant vient précisément de ce film, Octagón. Chuck Norris est l’une de mes grandes idoles. Quand je l’ai vu à ce travail, j’ai décidé qu’il m’appellerait ainsi. Une scène qui m’a marqué est celle où il traverse un pont suspendu et affronte un ninja. Je voulais faire la même chose mais sur le ring, et je l’ai fait.

A-t-il été revu dans les films que vous avez réalisés ?

Remarquez que oui. À un moment donné, des films avec Atlantis et Mascara Sagrada étaient sur Netflix. J’ai pu les voir là-bas. Je les ai vus et j’en ai conclu qu’on s’en sortait pas si mal, hein. Certes, il n’y a pas eu beaucoup de production, mais nous n’avons pas mal fait. Cela a beaucoup aidé d’avoir un homme d’expérience comme Fernando Pérez Gavilán et des acteurs comme Manuel Ojeda et Salvador Sánchez.

