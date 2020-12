Faire de l’exercice avec et sans tracker de fitness: y a-t-il une différence?

Après plusieurs tests de fitness trackers et smartwatches, je me suis demandé si mon comportement sportif change vraiment avec eux: est-ce que je bouge vraiment plus avec les appareils à mon poignet dans la vie de tous les jours? Une semaine avec et une semaine sans tracker de fitness – et le résultat.

La position de départ: une marge de progression

Un tracker de fitness comme le Fitbit Inspire 2 sait exactement à quelle fréquence et combien je bouge – et c’est un peu trop peu au début.

Je ne suis pas accro au sport, mais je ne suis pas non plus une patate de canapé. Je vais à la salle de sport environ deux fois par semaine et je fais du yoga entre les deux lorsque mon dos est pincé. Parfois, je ne fais du sport qu’un jour par semaine, mais j’essaye ensuite de faire beaucoup de courses sur mon vélo.

Le nœud du problème, cependant, est le suivant: à cause de mon travail, je suis assis presque toute la journée – et oui, certes, je ne me lève pas souvent. Vous n’êtes que trop heureux d’oublier l’heure à votre bureau et pendant trois heures vous n’avez pas bougé de l’endroit. Ce n’est pas bon pour le corps ou l’esprit. Il y a donc beaucoup à faire dans mes mouvements quotidiens.

Affaires quotidiennes: il y a du mouvement

Si je reste assis trop longtemps, le tracker de fitness m’encourage à bouger et à faire quelques exercices légers – comme le moulin à vent ici.

En fait, un tracker de fitness comprenant une fonction de rappel m’aide beaucoup à bouger un peu plus chaque jour. Un tracker, dans mon cas actuellement le Fitbit Inspire 2, me rappelle une fois par heure de me lever et de faire quelques pas. Il vibre également sur ma main et affiche un rappel comprenant une animation sur l’écran. C’est une motivation suffisante pour donner vie à un peu plus de mouvement.

Aller à la gym: avec plus de mordant en la matière

Tiens, tiens, tiens! Avec certains exercices, comme la planche, il faut mordre. Et cela fonctionne mieux avec un tracker au poignet.

Aller au gym plus de deux fois par semaine n’est pas facile. Je ne sors pas plus souvent avec le tracker sur mon bras, mais je fais de l’exercice plus motivé. Parce que: je peux suivre mon activité et à la fin voir exactement combien de calories j’ai brûlé. Cela me motive énormément.

Je peux également synchroniser mes entraînements et voir exactement dans l’application Fitbit si je fais des progrès, par exemple en restant plus longtemps sur le tapis de course. Cela laisse un bon sentiment et me rend heureux avec moi-même et ma performance.

Formation à domicile: Tracker n’est qu’une incitation limitée

Grâce au tracker de fitness, je peux faire au moins quelques séances de yoga à la maison.

Aller à la salle de sport plus motivé est une chose, préférer s’entraîner à la maison ou faire de l’exercice plus souvent en est une autre. Si j’étais un athlète à domicile, je ne serais pas inscrit dans un gymnase. Je ne peux pas faire plus que du yoga et quelques séances d’entraînement HIIT de dix minutes par mois. Et le tracker sur votre poignet ne change rien à cela. Même les week-ends paresseux, il s’assure que je ne me trompe pas simplement sur le canapé, mais que je me lève de temps en temps et que je fasse un peu de ménage. Mais je ne fais plus de sport dans le salon à cause de lui.

Tracker ou smartwatch: y a-t-il des différences de motivation?

Après avoir testé plusieurs trackers de fitness et smartwatches, je me suis demandé s’il y avait des différences notables dans le suivi et la motivation.

En général, la plupart des montres intelligentes les plus chères ont une plus grande variété de sports qu’elles peuvent surveiller. La question est de savoir si vous en avez vraiment besoin. Ceux qui préfèrent faire du jogging, du vélo et être à la maison sur le tapis roulant ou un vélo elliptique dans la salle de sport ont généralement besoin d’un tracker, même moins cher.

Ce qui me motive le plus personnellement, ce sont des animations magnifiques et colorées à l’écran, qu’il s’agisse d’une smartwatch ou d’un tracker.

Conclusion: il y a un peu plus de motivation

Le Fitbit Inspire 2 me motive à aborder le sport et l’entraînement avec plus de vigueur.

Après une semaine avec et une semaine sans Fitbit Inspire 2, je dois avouer: je bouge plus, plus régulièrement avec le tracker au poignet et préfère aller à la salle de sport qu’avant. Les jolies animations lorsque je rencontre un objectif quotidien assurent une bonne humeur et une motivation permanente.

Cependant, je ne fais généralement pas de sports plus intenses que d’habitude, je ne suis pas un fanatique du sport et je m’entraîne cinq jours par semaine. Même un tracker ne changera rien à cela. De petites améliorations dans mon profil de mouvement sont certainement possibles.