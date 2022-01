« Fair : The darkest light » : fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Ana Tomeno et Carla Campra, «Clair : la lumière la plus sombre” est une série espagnole de Netflix créé par Agustín Martínez (« La chasse. Monteperdido ») et Carlos Montero (« Elite »). La fiction qui se déroule dans les années 90 suit Eva (Ana Tomeno) et Sofía (Carla Campra), en tant que sœurs dont la vie est bouleversée lorsque la police trouve 23 corps dans une ancienne mine.

Apparemment, ses parents, Elena (Marta Nieto) et Pablo (Ernest Villegas), sont impliqués dans l’horrible crime qui a choqué les anciens peuples d’Andalousie. Pendant que les autorités recherchent leurs parents, Eva et Sofia doivent faire face à la haine des habitants de Feria.

Alors que la ville, ses amis et même sa sœur tournent le dos à Sofia, un survivant de la mine s’approche d’elle, lui assure que sa mère va bien et l’attend, et l’emmène voir d’autres personnes du Culte de la Lumière qui montrent vous un nouveau monde.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « FAIR: THE DARKEST LIGHT » ?

Après être entré dans les mines et avoir perdu connaissance, quelque chose semble entrer dans le corps de Sandra, la police venue avec Guillén pour enquêter sur le crime, et assassine le père. Quelque chose de similaire arrive à Eva lorsqu’elle essaie de donner une interview pour laver son nom et celui de sa sœur.

Pendant ce temps, Sofia ouvre le premier sceau lorsqu’elle laisse l’un des chefs de la secte insérer sa main dans son ventre. Convaincue que c’est le seul moyen d’atteindre sa mère, elle accepte son baptême et ouvre le deuxième sceau. Alors qu’il parcourt le chemin supposé tracé par Elena, il doit décider du culte et d’Eva.

Dans le quatrième épisode de « Clair : la lumière la plus sombre« , il est révélé qu’en 1975, le père d’Elena était le chef de la secte et prévoyait d’ouvrir le cinquième sceau, mais l’un de ses partisans l’a trahi, tout comme sa fille qui, avec l’aide de Pablo, a fait sauter les mines. En 1995, Elena a été forcée d’accomplir le rite, mais a choisi de se sacrifier et de sceller l’entrée de l’intérieur.

Cependant, son sacrifice n’aide pas beaucoup, puisque la suivante est Sofia, qui, manipulée par les membres du Culte de la Lumière, accepte d’ouvrir le cinquième sceau pour retrouver sa mère et libérer les forces de l’autre monde.

Sofía a fait tout ce qu’on lui avait demandé pour retrouver sa mère (Photo : Fair The darkest light / Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « FAIR : THE DARKEST LIGHT » ?

Lorsque Sofía et Eva reçoivent une note de leur père, elles partent immédiatement, mais la police arrive derrière elles et arrête Pablo. Bien que le culte presse le Parfait d’ouvrir le cinquième sceau, elle refuse de le faire, surtout après que Chisco se soit tiré une balle dans le visage.

Alors que la police trouve plus d’indices sur le culte, elle ne veut plus attendre, alors elle emmène Sofia au temple et ouvre le quatrième sceau. Après avoir démasqué sa sœur, la jeune femme est enfin prête à ouvrir les portes du royaume, mais la police arrête les adeptes de la secte.

En prison, Blanca avoue qu’elle est le vaisseau du démon Dekta, qui l’oblige à emmener Sofía aux portes du royaume. Pour éviter que l’enfer ne se déchaîne dans la ville, la jeune femme tente de se suicider, mais sa « mère » apparaît et la convainc de la suivre, alors elle ouvre le cinquième sceau. Que se passera-t-il dans la deuxième saison de « Clair : la lumière la plus sombre” ? Eva pourra-t-elle aider sa sœur ? Dekta prendra-t-il tout en charge ? Elena va-t-elle sauver sa fille ?