« Fair: The darkest light »: date de sortie sur Netflix, bande-annonce, de quoi il s’agit, acteurs, personnages et tout

Avec Ana Tomeno et Carla Campra, « Feria : La lumière la plus obscure » est une série espagnole de Netflix créé, réalisé et produit par Carlos Montero (« Elite » et « Le désordre que tu quittes ») et Agustín Martínez (« La chasse: Monteperdido ») qui suit deux sœurs qui doivent faire face au rejet et rechercher la vérité après que leurs parents sont accusés de tuant 23 personnes dans un rituel.

Le casting du thriller mystérieux produit par le géant du streaming avec Filmax est complété par Ángela Cremonte (« The Cable Girls »), Patricia López Arnaiz (« Ane ») et Ernest Villegas (« La Caza. Monteperdido »).

Jorge Dorado et Carles Trenas ont réalisé quelques épisodes de « Foire : La lumière la plus sombre», qui a commencé le tournage fin 2020.

Ana Tomeno dans le rôle d’Eva et Carla Campra dans le rôle de Sofía dans « Feria: The darkest light » (Photo: Netflix)

QU’EST-CE QUE « FAIR: THE DARKEST LIGHT »?

Situé dans une ville blanche des montagnes andalouses au milieu des années 90, où ses habitants ne sont pas aussi naïfs qu’il y paraît, « Foire : La lumière la plus sombre« Suit deux sœurs adolescentes qui découvrent que leurs parents sont des meurtriers ?

Eva (Tomeno) et Sofia (Campra) vont devoir faire face au crime horrible que leurs parents semblent avoir commis, qui, avant de disparaître, ont fait 23 victimes. Comment ces sœurs vont-elles survivre dans une ville qui les déteste ? Est-il possible qu’ils savaient si peu sur leurs parents, ou y a-t-il une raison pour laquelle ils ont été impliqués dans cet événement ? C’est le voyage qu’Eva et Sofia entreprendront à Feria, une ville où la réalité cache un univers fantastique.

« Vous avez 17 ans, vous vivez en Andalousie dans les années 90 et vous découvrez un jour avec votre sœur que vos parents sont accusés d’avoir tué plus de vingt personnes. Ils ont disparu et sont restés seuls devant un peuple qui demande justice et vengeance« , Les créateurs ont avancé sur la série, »C’est ainsi que commence cette histoire dans laquelle il y a aussi une secte, de la musique grunge, des êtres fantastiques, le soleil d’Andalousie et une mine qui ressemble à un labyrinthe”.

BANDE-ANNONCE DE « FAIR: THE DARKEST LIGHT »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FAIR: THE DARKEST LIGHT »

Ana Tomeno comme Eva

Carla Campra dans le rôle de Sofia

Marta Nieto dans le rôle d’Elena

Angela Cremonte dans le rôle de Blanca

Patricia López Arnaiz dans le rôle de Sandra

Isak Ferriz dans le rôle de Guillén

Ernest Villegas comme Pablo

Carlos Scholz comme Raul

Felipe Pirazán comme Mani

Jorge Motos dans le rôle de Chisco

Kandido Uranga

Pepa Gracia dans le rôle de Candela

Pablo Gómez-Pando dans le rôle de Cuéllar

Carmen Navas dans le rôle de Mar

Berta Hernandez

David Luque comme Belda

Willow Ena comme étoile

Patty Bonet dans le rôle de Luz

Víctor Vidal comme Collado

Dani Téllez dans le rôle de Rubio

Qui tourmente Eva et Sofia dans cette scène de « Fair : The Darkest Light » ? (Photo : Netflix)

QUAND « FAIR: THE DARKEST LIGHT » OUVRIRA-T-IL ?

« Foire : La lumière la plus sombre« Sera publié le 28 janvier 2022 dans Netflix.