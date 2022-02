Fair : la lumière la plus sombre, la vraie ville où se déroule la série

Netflix

La série fantastique et suspense est l’une des sensations espagnoles sur Netflix. Sa première saison a été créée il y a à peine une semaine.

©NetflixIl a été créé par Carlos Montero, l’un des responsables d’Elite.

l’Espagne et Netflix Ils continuent de former un tandem plein de productions qui attirent l’attention des utilisateurs. Maintenant, une production est arrivée du pays européen qui combine suspense, terreur et éléments de mystère. Il s’agit de Clair : la lumière la plus sombre, qui a publié vendredi dernier les 8 épisodes qui composent la première saison et a tout laissé ouvert pour faire un deuxième volet qui n’a pas encore été confirmé.

Comme c’est souvent le cas avec ce type de production tournée sur place, le tourisme ajoute de nouvelles propositions aux amateurs de voyages avec des arrêts cinéma. De la même manière que jeu des trônes a popularisé la Croatie, Clair : la lumière la plus sombre Il regorge de lieux qui valent le détour. Dans ce contexte, l’essentiel est de préciser quel est le lieu réel où tout se passe puisque, comme vous l’avez peut-être imaginé, la ville en tant que telle n’existe pas.

En fait, Feria n’existe pas avec ce nom mais son vrai nom est Zahara de la Sierra, l’une des nombreuses villes qui font partie de la région d’Andalousie, dans le sud de l’Espagne. La ville est située à Cadix et possède les belles maisons qui ont été vues dans le spectacle, avec leurs façades pleines de fleurs qui deviennent une faiblesse pour ceux qui aiment se promener dans une ville inconnue et apprécier son architecture.

De plus, Zahara de la Sierra possède la Torre del Homenaje, un bâtiment historique de la région situé à 600 mètres d’altitude. Une construction aux influences arabes qui est toujours debout et se situe près du réservoir que l’on voit également dans la série et dont vous pourrez profiter si vous le souhaitez pour profiter de l’eau à chaque endroit que vous visitez. L’endroit où ça se passe Clair : la lumière la plus sombre Il fait partie de ce qu’on appelle la Ruta de los Pueblos Blancos et vous ne devriez sans aucun doute pas le manquer.

De quoi parle Fair : la lumière la plus sombre

Si vous n’avez pas encore vu cette série Netflix émergé d’Espagne, nous vous racontons de quoi parle cette histoire de terreur et de mystère. Clair : la lumière la plus sombre met l’accent sur Ève et Sofia, deux sœurs incarnées par Ana Tomeno et Carla Campra, dont la vie change à jamais après qu’une tragédie ait jeté le doute sur tout ce qu’ils savent de leurs parents. Les cultes, la terreur et les éléments surnaturels font partie de cette histoire dans laquelle ils agissent également Isak Ferriz, Marta Nieto et Angela Cremonte.

