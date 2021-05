Faible taux de testostérone chez les hommes lié à un COVID-19 plus sévère

Les hommes ayant un faible taux de testostérone peuvent être plus susceptibles d’avoir un COVID-19 sévère, suggère une petite nouvelle étude.

Des analyses précédentes ont révélé que les hommes ont tendance à développer un COVID-19 plus sévère que les femmes, mais on ne sait pas pourquoi. En moyenne, les hommes produisent des niveaux beaucoup plus élevés de testostérone que les femmes.

Une théorie a soutenu que des niveaux élevés de testostérone peuvent faire en sorte que les hommes se portent moins bien que les femmes atteintes de COVID-19, selon une déclaration . Mais les résultats de la nouvelle étude réfutent cette hypothèse.

Pour comprendre la relation entre la testostérone et la gravité du COVID-19, les chercheurs ont recueilli des échantillons de sang de 90 hommes et 62 femmes qui ont visité l’hôpital Barnes-Jewish à Saint-Louis avec des symptômes de COVID-19 et qui ont ensuite été testés positifs pour le virus.

Parmi ces patients, 143 ont été admis à l’hôpital; les chercheurs ont prélevé des échantillons de sang des patients qui étaient encore hospitalisés aux troisième, septième, 14e et 28e jours. Les chercheurs ont ensuite mesuré les niveaux de testostérone des patients, une forme de oestrogène connu sous le nom d’estradiol et une hormone de croissance connue sous le nom de facteur de croissance analogue à l’insuline-1 (IGF-1).

Chez les femmes, il n’y avait aucun lien entre la gravité du COVID-19 et les niveaux de l’une des hormones mesurées.

Chez les hommes, les niveaux d’IGF-1 et d’œstrogènes ne prédisaient pas la gravité de la maladie, contrairement aux niveaux de testostérone. Lors de leur admission à l’hôpital, les hommes atteints de COVID-19 sévère avaient un taux moyen de testostérone de 52 nanogrammes par décilitre (250 nanogrammes par décilitre ou moins est considéré comme faible taux de testostérone chez les hommes adultes), tandis que ceux atteints d’une maladie moins grave avaient une moyenne de 151 nanogrammes. par décilitre de testostérone. Les chercheurs ont contrôlé d’autres facteurs de risque connus de COVID-19 sévère, notamment l’âge, l’IMC, les comorbidités, le tabagisme et la race. (Certains de ces facteurs sont également liés à des niveaux de testostérone plus faibles).

Au troisième jour d’hospitalisation, le taux moyen de testostérone des hommes atteints de COVID-19 sévère était tombé à 19 nanogrammes par décilitre. Au total, 37 des patients admis sont décédés au cours de l’étude (25 étaient des hommes).

Des niveaux inférieurs de testostérone chez les hommes étaient également liés à des niveaux plus élevés d’inflammation dans le corps.

« Les hommes atteints de COVID-19 qui n’étaient pas gravement malades au départ, mais qui avaient de faibles taux de testostérone, auraient probablement besoin de soins intensifs ou d’intubation au cours des deux ou trois prochains jours », auteur principal, le Dr Sandeep Dhindsa, endocrinologue à l’Université Saint Louis. , a déclaré dans la déclaration. « Des niveaux de testostérone plus faibles semblaient prédire quels patients étaient susceptibles de devenir très malades au cours des prochains jours. »

L’équipe a également constaté que, chez les hommes ayant des taux de testostérone inférieurs, certains gènes étaient activés, ce qui facilitait l’utilisation de l’hormone par le corps. Mais les chercheurs ne savent pas encore quelles sont les implications de cette adaptation pour le corps et la gravité de la maladie, selon le communiqué.

Il n’est pas encore clair si les niveaux de testostérone chutent en raison d’un COVID-19 sévère ou si des niveaux inférieurs de testostérone provoquent un COVID-19 plus grave en premier lieu, ont écrit les auteurs.

Les médecins n’avaient pas mesuré les niveaux de testostérone chez ces patients avant leur maladie; il est probable que leur taux de testostérone avait déjà chuté au moment de leur arrivée à l’hôpital en raison du COVID-19, ont écrit les auteurs. Mais il est également possible que les hommes qui ont développé un COVID-19 sévère aient des niveaux de testostérone inférieurs à la moyenne avant leur maladie, ce qui peut avoir entraîné une diminution de la masse et de la force musculaires, et donc une diminution de la capacité pulmonaire et un risque plus élevé de nécessiter une ventilation, ils ont écrit.

Les données suggèrent que « la prudence doit être pratiquée » avec les traitements d’hormonothérapie qui réduisent les niveaux de testostérone ou augmentent les niveaux d’œstrogènes pour les hommes atteints de COVID-19, ont écrit les auteurs.

Ils espèrent maintenant rechercher s’il existe un lien entre ces hormones sexuelles et les problèmes cardiovasculaires chez les personnes qui développent des symptômes persistants du COVID-19, également connu sous le nom de «COVID-19 long», selon le communiqué.

Les résultats ont été publiés le 25 mai dans la revue Réseau JAMA ouvert .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.