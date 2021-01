Fahrenheit: Lancement de l’édition 15e anniversaire sur PlayStation 4 le 26 janvier

Quantic Dream a annoncé la date de sortie du Édition du 15e anniversaire de Fahrenheit. L’édition spéciale ne sera lancée que pour la PlayStation 4.

Édition du 15e anniversaire de Fahrenheit contiendra une édition physique du jeu dans un étui et une pochette spécialement créés, un jeu d’autocollants, un livre d’art imprimé de haute qualité et une lettre de remerciement de l’équipe de développement. L’édition spéciale est déjà disponible en précommande auprès des revendeurs agréés.

Fahrenheit, connue en Amérique du Nord sous le nom de Prophétie indigo, a été initialement publié sur PC, PlayStation 2 et Xbox One en septembre 2005. Le jeu suit le protagoniste, Lucas. Il commet un meurtre horrible, mais à l’époque, son corps était contrôlé par un être surnaturel.

Lucas essaie d’effacer son nom, mais ce n’est pas si facile. Deux détectives, Carla Valenti et Tyler Miles le poursuivent. Le jeu lui-même combine un gameplay à la première et à la troisième personne avec un récit interactif.

Au fur et à mesure que le jeu continue, Lucas et les détectives apprennent rapidement qu’il y a plus de personnes à New York qui sont possédées et forcées de commettre un meurtre. Les joueurs apprendront qui est derrière ce phénomène inhabituel et ses motivations.

Le jeu contient quatre personnages jouables qui ont une perspective unique de l’histoire. Le script complet est également entièrement exprimé en plusieurs langues telles que l’anglais, le français, l’allemand et l’espagnol. Le dialogue porte sur l’image de marque et les joueurs devront être prudents dans leurs décisions. Ces choix mènent tous à l’une des multiples fins. Si les joueurs ne sont pas satisfaits de la fin avec laquelle ils se retrouvent, ils peuvent rejouer le jeu et prendre différentes décisions pour voir ce qui se passe ensuite.

Des années après la sortie initiale du jeu, Quantum Dream a sorti une édition remasterisée. La nouvelle version propose des graphismes mis à jour, la prise en charge du contrôleur sur PC et un contenu que les joueurs nord-américains ont peut-être manqué. La version Remastered est basée sur la version originale non coupée et non censurée qui a été publiée au niveau international.

Fahrenheit était l’un des premiers titres populaires publiés par le développeur. Ils ont ensuite sorti de futurs jeux narratifs tels que Forte pluie, Au-délà de deux âmes, et Detroit: Devenez humain.

le Édition du 15e anniversaire de Fahrenheit est publié par Meridiem Games, une société indépendante qui publie des titres AAA et indépendants.

Édition du 15e anniversaire de Fahrenheit sera lancé sur PlayStation 4 le 26 janvier.