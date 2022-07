Facundo Campazzo et un duel de basket sur ESPN Playroom by Star+

ÉTOILE+

Le joueur des Denver Nuggets rendra visite à Migue Granados dans le prochain épisode d’ESPN Playroom. Tout savoir sur le programme Star+ qui arrive ce vendredi.

© PEGSAFacundo Campazzo, le nouvel invité d’ESPN Playroom.

Si vous vous considérez comme un amateur de basket, vous ne pourrez pas manquer le prochain programme de Salle de jeux ESPN pour Étoile+. Conduit par Miguel Granados, aura dans cette nouvelle émission en tant qu’invité Facundo Campazzole joueur du Pépites de Denver qui brille dans le Équipe d’Argentine de basket-ball. Un dîner, un talk incontournable et un duel dans le sport qu’il représente, sont les clés de ce nouvel épisode.

Produit par PEGSA, Salle de jeux ESPN continue de délivrer chaque semaine un programme avec de nouveaux invités mais en respectant l’humour et l’essence qui caractérise tant son hôte. En ce sens, à partir de ce Vendredi 1er juillet à 22h en Argentine vous pouvez profiter de la rencontre en face à face entre Granados et Campazzo sur Star+, pour ensuite avoir sa première à la télévision le lundi 4 juillet à la même heure sur ESPN2.

Le nouvel épisode promet d’avoir un dîner dans lequel le joueur cordouan parle de son présent en NBA et raconte ses meilleures expériences en défendant les couleurs de l’Argentine de l’équipe nationale. Comme d’habitude, il n’y aura pas duel de basket traditionnel que Migue Granados pose à chacun de ses interviewés. A cette occasion, face à l’adversaire hors pair, le pilote doublera la mise.

C’est qu’il sera prêt à défier Campazzo dans un TA-TE-TI de neuf cerceaux situés à différentes hauteurs. Ce n’est pas tout! De plus, ils clôtureront en chantant ensemble Le meilleur de l’amour, la chanson de Rodrigo qui marque la culture de sa province. Sans aucun doute, c’est un incontournable sur Star+, qui a également des productions sur son service de streaming telles que Ce que vous ne saviez pas sur l’humour argentin.

+ « Ce que vous ne saviez pas sur l’humour argentin » dans Star+

En plus de Salle de jeux ESPNMiguel Granados conduit Ce que vous ne saviez pas sur l’humour argentin. La série déclarée d’intérêt culturel par le gouvernement de la ville de Buenos Aires, analyse l’évolution du rire dans la société argentine. À travers des documents d’archives et des entretiens avec des personnalités de l’humour national telles que Guillermo Francella, Adrián Suar, Florencia Peña, Martín Bossi, Alfredo Casero, Sebastián Wainraich et Malena Pichotest initié à l’essence de l’humour, ses limites et son rapport à la politique et aux réseaux sociaux.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continueront de lancer uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

