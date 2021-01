Fâché! Stellantis «récupère» Lancia en tant que marque premium

Avec le lancement officiel de l’activité célébré il y a quelques jours à peine, le nouveau géant de l’automobile Stellantis commence à prendre des décisions stratégiques, notamment concernant l’avenir des 14 marques qu’il possède. Une des premières promesses à remuer le marché: le groupe né de la fusion entre PSA et FCA veut «ressusciter» Lancia, mais en tant que marque premium!

Cette décision a été annoncée mardi dernier lors d’une conférence de presse en ligne, au cours de laquelle Stellantis a annoncé ses premiers pas. À commencer par l’établissement du siège social de la société à Amsterdam, capitale des Pays-Bas, avec le Portugais Carlos Tavares à la tête des opérations du groupe.

Il a également été annoncé que les 14 marques qui composent ce qui devrait être le quatrième groupe automobile mondial, devraient être divisées en différents groupes, en fonction de ce qui est, aujourd’hui, sa position sur le marché. Étant donné que, dans cette nouvelle configuration, l’une des plus grandes surprises vient de Lancia, une marque dont les performances sont, ces jours-ci, limitées uniquement au marché italien, et avec un seul modèle – l’Ypsilon.

Ypsilon, le seul modèle actuellement commercialisé par Lancia… et uniquement en Italie

Bien que peu révélateur sur le thème, Stellantis affirme que Lancia sera incluse dans la même catégorie que Alfa Romeo et DS, en tant que marques que le groupe considère comme Premium. Quelque chose que, rappelons-le, le groupe PSA désormais défunt a déjà défini, par rapport à DS, et auquel Stellantis ajoute désormais Alfa Romeo et Lancia.

Il faut également noter que ces trois marques auront pour directeurs généraux (PDG) non seulement Jean-Phillipe Imparato, jusqu’à présent le leader de Peugeot, mais aussi Béatrice Foucher et Luca Napolitano, qui était déjà responsable des marques Fiat, Lancia et Abarth pour la région EMEA, chez FCA. Des choix qui pourraient signifier, par leur poids, un pari réel et réel sur la résurgence de la marque italienne qui a déjà été synonyme de technologie, d’innovation et d’avant-garde.

Est-ce le signe avant-coureur du retour du Delta?

En ce qui concerne également la division promue, par le nouveau groupe automobile, de ses marques, nous soulignons le positionnement de Maserati, comme seule marque de luxe de Stellantis, dirigée par Dacide Grasso, ainsi que pour l’union d’Opel / Vauxhall et de Peugeot, comme «Top Level Brands», dirigé par Michael Lohscheller, ancien patron d’Opel, et Linda Jackson, ancienne PDG de Citroën.

En tant que «marques centrales», Citroën, Fiat et une surprenante Abarth émergent – bien que et dans ce cas, apparaissant comme le «bras» de Fiat – dirigées par Vincent Cobee et Olivier François, jusqu’à présent président de Fiat, alors que, comme «Marques américaines», apparaissent Chrysler, Dodge et RAM. Tous les trois, avec le PDG Timothy Kuniskis et Mike Koval.

Jeep devient la seule marque «SUV Global» au sein du groupe Stellantis nouvellement créé

Enfin, seule marque «Global SUV» du groupe, Jeep, qui aura Christian Meunier comme directeur principal.

Il convient également de noter que, malgré les nombreuses rumeurs qui ont circulé dans ce sens, les dirigeants de Stellantis ont apparemment décidé de maintenir les 14 marques au sein du nouveau groupe automobile. Bien que recours, garanti et même comme moyen de subsistance, en synergies.

