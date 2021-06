FaceTime peut être utilisé sur Android et Windows : Apple améliore son application d’appel vidéo en étendant la compatibilité

Habemus une nouvelle pomme. Ou au moins un où ses services ne seront plus uniquement disponibles pour les utilisateurs iOS ou Mac.Au cours de la WWDC, Apple a annoncé une nouveauté importante pour son service d’appel vidéo : FaceTime sera disponible pour les utilisateurs Android et Windows via une nouvelle version Web. Un changement de stratégie important par rapport à jusqu’à présent et qui vous permettra d’élargir facilement la base d’utilisateurs qui utilisent FaceTime.

FaceTime sera transformé en un service d’appel vidéo plus générique, similaire à Zoom ou Google Meet. Grâce à une future mise à jour, FaceTime sera disponible sur le Web, ce qui signifie qu’il est accessible depuis n’importe quel appareil.

11 PROGRAMMES ET APPLICATIONS D’APPELS VIDÉO GRATUITS

Apple n’a pas annoncé de date pour cette mise à jour, même si elle pourrait bien s’intégrer avec l’arrivée du nouveau système iOS 15. En plus de la possibilité d’être utilisé depuis le web, Apple a présenté des nouveautés pour FaceTime comme une nouvelle interface pour appels de groupe ou amélioration du son, avec prise en charge de « Spatial Audio » ou un mode portrait pour flouter l’arrière-plan.

FaceTime ajoute également la prise en charge de écran de partage ‘SharePlay’, une fonction courante dans d’autres applications appelantes mais qu’Apple ne possédait pas. A cela s’ajoute le support du mode écran à l’écran (PiP), avec lequel on peut voir un appel d’un côté et l’expédition de l’autre côté. Cela nous permettra de partager ce que nous voyons avec d’autres utilisateurs. Cette fonction peut être utilisée en conjonction avec des applications telles que Disney +, Hulu, HBO Max ou Twitch.

Appels vidéo FaceTime peut être envoyé via un lien. À ce jour, le partage d’un appel vidéo pouvait se faire avec le menu de partage d’Apple, mais à partir de la future mise à jour, une URL accessible depuis le navigateur sera créée, éliminant ainsi la restriction de devoir être entièrement dans l’écosystème iOS ou Mac.