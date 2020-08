Facelift. Porsche annonce la date de présentation de la nouvelle Panamera battant tous les records

Avec un record du Nürburgring déjà dans sa poche, le lifting Porsche Panamera vient d’annoncer sa date de présentation officielle: le 26 août 2020. En d’autres termes, la semaine prochaine…

A l’heure où plusieurs images et photos espions du modèle sont déjà connues, dans ce qui a été sa dernière étape de développement, à savoir sur la piste, la Porsche Panamera s’apprête ainsi à se faire connaître au monde, renouvelée. .

En outre, et justifiant l’attente, le fait que la variante Turbo a également établi un nouveau record, il y a quelques jours à peine, pour les propositions exécutives, dans le tracé Nordschleife Nürburgring, avec un temps de 7m28,91s.

Le temps record du tour le plus rapide de la Nordschleife parmi les modèles exécutifs

Cependant, avec l’annonce, Porsche a également annoncé un teaser, qui confirme ce qui était déjà attendu; à savoir, que les changements de style ne seront guère plus que résiduels. Pour résumer, un peu plus loin et en prenant comme point de départ l’image désormais divulguée, avec des feux diurnes à LED renouvelés, positionnés sous les prises d’air.

Dans le même temps et bien que le teaser ne montre rien, pour l’instant, ce sont également des rénovations dans l’optique et les feux arrière, ainsi que les pare-chocs, à l’avant et à l’arrière.

Enfin et en ce qui concerne les moteurs, tout indique que et bien que Porsche n’ait encore rien révélé sur le sujet, la Panamera renouvelée conservera les mêmes solutions déjà connues. Voilà et pour commencer, un V6 3.0 Turbo de 330 ch et 447 Nm de couple, version de base Panamera 4 suivie de la 4S, équipée du même bloc, mais délivrant 440 ch et 550 Nm de couple.

Juste au-dessus, il y a le GTS, animé par un V8 de 4,0 litres de 460 ch et 620 Nm, suivi du désormais détenteur du record Turbo, avec le même bloc, mais offrant 550 ch et 770 Nm, et enfin, la solution E-Hybrid hybride pour promettre 330 ch de puissance et 450 Nm de couple.

L’édition commémorative de la Porsche Panamera 10 ans

En octobre, la rumeur circulait selon laquelle le modèle pourrait venir avec une nouvelle version haut de gamme, qui pourrait s’appeler «Lion», et qui pourrait annoncer, entre autres prédicats, une puissance à vivre. le 760 ch, étant tout aussi plus léger que les «frères».

Cependant, c’est une rumeur qui doit encore être confirmée…

