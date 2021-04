Facebook vous indique où vous pouvez vous faire vacciner

Facebook vous permettra de savoir plus facilement où vous pouvez vous faire vacciner contre Covid en fonction de votre emplacement. La fonction affichera une nouvelle boîte en haut du fil d’actualité des utilisateurs contenant toutes les informations relatives à la vaccination dans le pays où vous vous trouvez, avec un lien dédié pour rechercher le centre de vaccination la plus proche. La nouveauté est active dans les pays où les vaccinations concernent tous les adultes (États-Unis, mais aussi 20 autres pays) et sera progressivement mise à la disposition de toutes les nations une fois qu’elles auront atteint ce stade.

Dans le cas des États-Unis, par exemple, l’encadré indique que «les personnes âgées de 16 ans ou plus peuvent se faire vacciner contre COVID-19[feminine« et un lien est fourni pour trouver la propriété la plus proche. Vous pouvez également modifier l’emplacement de recherche, au cas où la géolocalisation automatique aurait des problèmes. La fonction sera très utile aux États-Unis, où pour certaines personnes la recherche d’une structure pour les vaccinations il se révèle difficile, mais selon le réseau social, la nouveauté est active dans une vingtaine de pays.

L’objectif de la société Menlo Park est de faire apparaître cette boîte au-dessus du fil d’actualité de tous les utilisateurs du monde entier à mesure que leurs pays respectifs atteignent le point où tous les adultes peuvent se réserver pour les administrations de vaccins Covid. Au moment de Italie nous sommes encore en retard dans ce sens, mais lorsque nous atteindrons ce stade, il est probable que grâce à Facebook, il sera possible de trouver l’établissement le plus proche pour se faire vacciner. Le réseau social avait déjà publié une boîte similaire dans le courant de l’année 2020 dédiée à la lutte contre la désinformation sur le nouveau coronavirus. Selon la société, plus de 3 millions d’utilisateurs américains ont cliqué sur ces bannières entre janvier et mars.

