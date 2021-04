Facebook veut que les réponses des utilisateurs améliorent le classement des nouveaux flux

23 avr.2021 18:05:47 IST

Facebook a déclaré jeudi qu’il mettrait l’accent sur les commentaires des utilisateurs lors de la priorisation des publications sur le principal réseau social, la dernière initiative visant à apaiser les inquiétudes concernant ses algorithmes. Le géant californien a déclaré qu’il ajouterait du poids aux enquêtes demandant aux utilisateurs si certains messages « valent votre temps » dans le cadre de son processus de classement pour ses principaux fils d’actualité. « Notre algorithme utilise des milliers de signaux pour classer les publications de votre fil d’actualité avec cet objectif à l’esprit », a déclaré un article de blog de Aastha Gupta, directrice de la gestion des produits Facebook.

« Ce printemps, nous développons notre travail pour utiliser les commentaires directs des personnes qui utilisent Facebook pour comprendre le contenu que les gens trouvent le plus précieux. Et nous continuerons d’intégrer ces commentaires dans notre processus de classement du fil d’actualité. »

Le mouvement vient avec Facebook et d’autres plates-formes en ligne sous pression sur des algorithmes opaques qui déterminent ce que les utilisateurs voient en haut de leurs flux.

Les critiques disent que ces systèmes peuvent être conçus pour mettre en évidence un contenu sensationnel ou qui divise, dans le but de garder les utilisateurs engagés pour stimuler la monétisation.

Au cours des derniers mois, Facebook a dé-accentué le contenu politique qui a tendance à être plus polarisant et à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs flux.

En mars, Facebook a dévoilé un changement pour donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur fil d’actualité et même pour désactiver complètement l’algorithme Facebook et voir les publications dans l’ordre chronologique.

Le dernier ajustement vise à utiliser les sondages demandant « Ce message vaut-il votre temps? » pour prioriser le contenu dans l’algorithme de classement de Facebook.

« Bien que l’engagement d’un message – ou la fréquence à laquelle les gens l’aiment, le commentent ou le partagent – peut être un indicateur utile … cette approche axée sur l’enquête, qui se produit en grande partie en dehors de la réaction immédiate à un message, donne un une image plus complète des types de messages que les gens trouvent les plus précieux », a déclaré Gupta.

«Nous nous appuyons maintenant sur ces enquêtes en posant de nouvelles questions sur le contenu que les gens trouvent utile ainsi que sur le contenu que les gens n’aiment pas voir dans leur fil d’actualité.»

L’abandon de Facebook du contenu politique qui divise a pris de l’ampleur après l’émeute du 6 janvier au Capitole qui a été organisée en partie sur les médias sociaux.

Après un examen interne, Facebook a reconnu qu’il n’avait pas fait assez pour empêcher la circulation du mouvement #StopTheSteal qui a conduit à la violence.

« Nous avons pris un certain nombre de mesures pour limiter le contenu qui cherchait à délégitimer l’élection », a déclaré un porte-parole de Facebook après un rapport de BuzzFeed sur l’examen.

« Comme nous l’avons dit précédemment, nous avons encore vu du contenu problématique sur notre plate-forme pendant cette période et nous savons que nous n’avons pas tout compris. »

